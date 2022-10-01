2022慈湖火舞光影季今開幕 系列活動至年底暢玩北橫
2022慈湖火舞光影季10月起辦理一系列活動，今晚開幕典禮邀請知名歌手萬芳及樂團表演暖場，園區裡打造5大特色燈區，更有旋轉木馬、咖啡杯、海盜船打造夢幻樂園；每逢六、日有假日限定閃閃市集，加碼集客活動、周周有精彩火舞表演；首辦草地電影院於萬聖節前後2周舉辦，打造濃濃萬聖節氛圍。
慈湖為北橫沿線重要觀光景點，過去仰賴兩蔣文化園區帶動觀光發展，市府表示，近3年積極推動觀光轉型，將慈湖、頭寮及百吉等地區串聯成為生態旅遊新亮點，打造不同慈湖夜間活動，今年首度將往年主題水舞改為火舞，並搭配上半年的光影活動。
桃市府觀旅局表示，5大燈區走科技互動風，並分為精靈天空樹區、風動螢火蟲區、夢幻彩虹橋、童趣互動光廊及浪漫七彩步道，今起至12月31日每日晚間5至10時點燈。
而假日市集今起至11月27日，每周末下午3至8時於銅像步道區販售特色美食、文創小物等商品，並設旋轉木馬、咖啡杯、海盜船免費體驗，填答問卷還可拿限量精美禮物。另下午5時及晚間將舉行魔術、氣球表演、特技陀螺、火舞、街舞、街頭馬戲團等精彩演出。
觀旅局表示，10月29、30日，11月5、6日晚間6時於水岸舞台架設250吋大小LED牆，搭配震撼音響，挑選1部適合全家大小一起觀賞的電影播放，填答問卷還可獲得限量爆米花1分。
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