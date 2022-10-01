2022桃園咖啡節今明2日舉行 展玩咖實驗更能抽大獎
「玩咖實驗」2022桃園咖啡節今明2日於桃園中壢銀河廣場盛大展開，集結在地商家規畫咖啡品牌「好咖品味區」、烘焙甜點「好咖午茶區」、文創商品「好咖創意區」及多元美食「好咖美味區」共40攤，展現桃園休閒美食產業無限可能，更邀請9組實力派表演者到場表演及抽獎活動。
由桃市府經發局舉辦的2022桃園咖啡節，邀請獲選2022北臺灣精品咖啡評鑑、桃園金牌好店、參與過ＩＴＣＥ國際茶咖啡品鑑獲金質黑金獎等店鋪及多位獲獎烘豆師、咖啡師一同參與。更有融合「高粱酒漬咖啡」、專利環保膠囊咖啡包裝及恆信國際推出紙啡機便攜式沖泡袋等商家，帶來全新的咖啡風味及品嘗方式，充分體現本次活動「玩咖實驗」精神。
為呼應咖啡製作工藝結合科學實驗，打造「咖實驗」體驗課程，邀請專業老師帶領民眾體驗最詳細的咖啡烘焙、咖啡拉花、手沖咖啡、咖啡占卜、咖啡渣染等課程，2天活動共計開設12個場次；並邀請孫盛希、魏嘉瑩等9組實力派歌手樂團表演。
經發局郭裕信表示，本次咖啡節是接續8月音樂‧微醺啤酒節後，第二場桃園休閒大型市集活動，咖啡節共規畫八重好禮要送給大家，皆有價值50到1200元的近3000分禮品，而「消費滿額抽好禮」，只要於活動現場或六和商圈特約店家消費滿300元，便有機會參加抽獎獲得YAMAHA電動車、iPad Pro、Dyson吸塵器等超多大獎。
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