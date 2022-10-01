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楊文科新豐競選服務處成立 端64.5億建設牛肉爭取支持

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣長參選人楊文科新豐鄉競選服務處今天成立，楊端出縣府近4年施政成績，在新豐鄉投入64.55億元建設爭取鄉親支持。記者王淑君／攝影
新竹縣長參選人楊文科新豐鄉競選服務處今天成立，楊端出縣府近4年施政成績，在新豐鄉投入64.55億元建設爭取鄉親支持。記者王淑君／攝影

新竹縣長參選人楊文科新豐鄉競選服務處今天正式成立，楊文科端出縣府近4年施政成績，在新豐鄉投入64.55億元建設，強調5支箭和十大交通建設等大型建設都在新豐鄉，「台61線連結台15線道路拓寬工程」和「台一線替代道路新闢工程」也正進行中，以施政亮點爭取鄉親認同；代表國民黨參選的新豐在地議長張鎮榮、議員、村長、代表出席展現團結氣勢。

楊文科說，這次縣長選舉有5人參選，他戰戰兢兢地打拚，懇託鄉親支持。近4年在新豐投入64.55億元建設，包含交通、教育、社福、農業和觀光等，許多計畫也正進行中，攸關新豐對外聯外道路的「台一線替代道路新闢工程」及「台61線連結台15線道路拓寬工程」兩項工程案，都在今年3月獲得交通部公路總局核定。

因應新豐生活圈人口增加，縣府也協助非營利幼兒園與松林國小校舍增建。農業方面也辦理農路及水土保持野溪整治工程、各社區農村再生計畫、協助農民辦理「三保一金」（農民健康保險、農民職災保險、農業保險、農民退休儲金）等。

楊文科競總指出，楊文科3年多執政，成功抹去新豐鄉「最毒海岸線」惡名，將持續推動「綠色海岸風景遊憩計畫」；包含坡頭漁港改造、新竹縣海岸線水環境改善計畫、整修生態木棧道、景觀樓、導覽解說系統等設施、「新豐濱海觀光軸線（紅毛港至鳳坑漁港段）觀光環境改善計畫」、前瞻計畫「坡頭村石滬海岸親水空間、鳳坑濱岸水域遊憩區服務設施、竹北市新月沙灣遊憩區服務設施」三工程、串聯桃園和竹縣的「雙新自行車道跨橋」計畫等。

新竹縣長參選人楊文科新豐鄉競選服務處今天正式成立，在地民代、鄉親出席支持。記者王淑君／攝影
新竹縣長參選人楊文科新豐鄉競選服務處今天正式成立，在地民代、鄉親出席支持。記者王淑君／攝影
國民黨新竹縣長參選人楊文科新豐鄉競選服務處今天成立，新豐在地黨籍議長張鎮榮、議員、村長、代表等出席，展現團結氣勢。記者王淑君／攝影
國民黨新竹縣長參選人楊文科新豐鄉競選服務處今天成立，新豐在地黨籍議長張鎮榮、議員、村長、代表等出席，展現團結氣勢。記者王淑君／攝影

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