楊文科新豐競選服務處成立 端64.5億建設牛肉爭取支持

新竹縣長參選人楊文科新豐鄉競選服務處今天正式成立，楊文科端出縣府近4年施政成績，在新豐鄉投入64.55億元建設，強調5支箭和十大交通建設等大型建設都在新豐鄉，「台61線連結台15線道路拓寬工程」和「台一線替代道路新闢工程」也正進行中，以施政亮點爭取鄉親認同；代表國民黨參選的新豐在地議長張鎮榮、議員、村長、代表出席展現團結氣勢。

楊文科說，這次縣長選舉有5人參選，他戰戰兢兢地打拚，懇託鄉親支持。近4年在新豐投入64.55億元建設，包含交通、教育、社福、農業和觀光等，許多計畫也正進行中，攸關新豐對外聯外道路的「台一線替代道路新闢工程」及「台61線連結台15線道路拓寬工程」兩項工程案，都在今年3月獲得交通部公路總局核定。

因應新豐生活圈人口增加，縣府也協助非營利幼兒園與松林國小校舍增建。農業方面也辦理農路及水土保持野溪整治工程、各社區農村再生計畫、協助農民辦理「三保一金」（農民健康保險、農民職災保險、農業保險、農民退休儲金）等。