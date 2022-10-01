快訊

出席安倍國葬…岸田文雄不見台灣代表團 背後原因曝光

兩警受傷…高雄偷車犯遭警圍捕持刀、鋸攻擊 還欲點手中汽油彈

藍綠互告頒獎賄選 張善政：主辦單位準備的 就這麼簡單

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政強調他參加活動受邀頒獎，獎品是主辦單位準備的，不是他提供。記者鄭國樑／攝影
張善政強調他參加活動受邀頒獎，獎品是主辦單位準備的，不是他提供。記者鄭國樑／攝影

桃園市長選舉藍綠最近攻防對方參選人參加活動頒獎金、獎品，雙方陣營還互告賄選，連未經同意轉傳、引用媒體拍鄭運鵬頒獎的照片，也因涉嫌觸犯著作權等法被抗議、挨告。

張善政今天下午參加桃園區活動受訪時強調，他在現場有沒有頒發獎品，第1天報導的媒體後來已經澄清，事實是他以來賓身分，把主辦單位自己準備的獎金（獎品）頒給得獎的人，就這麼簡單。

對有的議員參選人獎引用照片被告一事，張善政表示相信司法會秉公處理。

對鄭文燦市長說這個時候不把事情說清楚，反而用提告的方式是在圍魏救趙模糊焦點。張善政強調有一句話說以其人之道還至其人之身，他用這句話回鄭文燦。

2022大選

延伸閱讀

張善政桃園觀音區站台吳進昌競總成立大會 允諾3政見

藍遭控賄選 鄭文燦、鄭運鵬：相信不是張善政提供

與學生真心話大冒險 張善政曝太太「每天都過驚悚日子」

張善政今晚與青年烤肉談心 強調別在疑賄選事做文章

相關新聞

陳時中競總成立！鄭寶清支持者亂入 爆口角挨罵「背骨」

民進黨台北市長參選人陳時中今競選總部盛大開幕，吸引不少支持者參與，不過在活動開始前，有無黨籍桃園市長參選人鄭寶清的支持者...

黃國昌表態支持黃珊珊 黨主席陳椒華：不代表時代力量

無黨籍北市長參選人黃珊珊今天出席時代力量議員參選人活動。前立委黃國昌指出，他若是台北市民，票一定投黃珊珊。時代力量黨主席...

陳時中競總大會挨批「謀財害命」 蘇貞昌：有天理嗎？

民進黨台北市長參選人陳時中今舉辦競選總部成立大會，吸引上萬名支持者參與。行政院長蘇貞昌致詞時表示，台灣防疫一路走來，全民...

林右昌指基隆謝家、台中顏家「開免驚」 謝國樑：為入閣

民進黨基隆市參選人蔡適應今天與多名市議員參選人成立聯合競選總部，市長林右昌火力全開，指台中有一個叫顏家，基隆有一個叫謝家...

潘孟安致電陳時中「未談周玉蒄」 建議發揮高EQ主打公共議題

民進黨台北市長參選人陳時中捲入媒體人周玉蒄風波，媒體報導屏東縣長潘孟安日前主動致電，為他加油打氣。潘孟安今天證實，確實有...

陳時中競總支持者高呼「凍蒜」 王必勝偕同夫人出席

民進黨台北市長參選人陳時中，下午在台北市北平東路上封街舉辦競選總部成立大會，現場湧入不少人潮齊聚，在主持人的帶領之下，支...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。