藍綠互告頒獎賄選 張善政：主辦單位準備的 就這麼簡單

桃園市長選舉藍綠最近攻防對方參選人參加活動頒獎金、獎品，雙方陣營還互告賄選，連未經同意轉傳、引用媒體拍鄭運鵬頒獎的照片，也因涉嫌觸犯著作權等法被抗議、挨告。

張善政今天下午參加桃園區活動受訪時強調，他在現場有沒有頒發獎品，第1天報導的媒體後來已經澄清，事實是他以來賓身分，把主辦單位自己準備的獎金（獎品）頒給得獎的人，就這麼簡單。

對有的議員參選人獎引用照片被告一事，張善政表示相信司法會秉公處理。

對鄭文燦市長說這個時候不把事情說清楚，反而用提告的方式是在圍魏救趙模糊焦點。張善政強調有一句話說以其人之道還至其人之身，他用這句話回鄭文燦。