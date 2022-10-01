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桃園平鎮臨時站工程新富一街單向道 居民反彈將部分變雙向

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
因平鎮臨時站工程，新富一街將部分改為雙向道，並取消沿線停車格。記者翁唯真／攝影
因平鎮臨時站工程，新富一街將部分改為雙向道，並取消沿線停車格。記者翁唯真／攝影

台鐵桃園平鎮臨時站去年11月開工，不過因工程開工，新富一街整條路靠鐵路側陸續築起圍籬，造成道路縮減，因此由新富一街往環南路段在今年5月都改為單向道，但經過幾個月使用，附近居民認為上下班時間車多要繞行不便，因此向民代陳情修改。

桃市府交通安全資訊科長劉廣堂表示，由新富四街往至環南路方向的新富一街段仍維持單向道，其餘往中豐路方向則改為雙向道。

平鎮車站預計2030年完工通車，不過為方便平鎮居民能先就近搭乘，因此在平鎮新富一街設置設置臨時站及2座岸壁式臨時月台，去年11月動工，預計最快2026年能完工通車。

隨著工程開工，新富一街靠鐵路側陸續築起圍籬，不過路旁仍保留停車格，為避免雙向車道會車危險，因此改為單行道，但經過幾個月附近居民發現單行道相當不便，出門都要繞一大圈，舒翠玲接獲民眾陳情辦理會勘。

舒翠玲表示，新富一街附近社區密集，上下班時間車潮湧現，且民眾因單行道要繞道相當不便，因此建議將路邊停車格取消並改採雙向道路，並畫設人行專用道，加裝防撞桿區隔人跟車，將工程旁空地盡速興建為停車場以紓解地方需求。

劉廣堂表示，新富一街因工程道路縮減改為單行道，經會勘與地方達成共識，僅保留新富一街往環南路方向處為單行道，其餘往中豐路方向則改為雙向道，讓原新富三、四街居民不需遙遠繞道，不過為避免會車危險，將取消沿線的停車格，並畫設標線行人行道

劉廣堂說，目前在新富一街及新富四街交叉口有空地為鐵道局承租，目前仍在整地當中，將盡速完成。其餘道路改善標線等工程，預計於10月中前完成，讓附近居民的困擾盡快解決。

因平鎮臨時站工程，新富一街道路縮減改完單行道，不過經與居民達成共識，將部分改為雙向道。記者翁唯真／攝影
因平鎮臨時站工程，新富一街道路縮減改完單行道，不過經與居民達成共識，將部分改為雙向道。記者翁唯真／攝影

人行道 桃園 台鐵

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