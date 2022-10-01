竹北便當「貴桑桑」 鄭朝方PO出80元雞腿便當網友狂讚

有竹科人大嘆竹北物價「貴桑桑」，在網路上PO出竹北、新北買的便當PK照，價錢、內容差很大。新竹縣竹北市長參選人鄭朝方，昨天午餐時間在臉書粉專PO出一個80元的高CP值雞腿便當，不到一天就突破2600個按讚數，不僅引發大批網友熱烈共鳴，就連國宴主廚邱寶郎與名嘴黃益中也都「聞香而來」按讚留言。

鄭朝方在貼文中說，「誰說竹北沒有高CP值便當，這顆便當80塊。最近網路上都在熱烈討論，竹北便當比雙北還貴，我來為各位朋友介紹一家高CP值便當。」從臉書照片可以看到，80元便當裡有隻占滿便當盒空間的巨無霸炸雞腿，佐炒豆芽、青江菜、豆乾炒雞胗三樣配菜，飽滿的菜色讓人看了相當滿足。

網友紛紛留言「這真的很便宜欸！超划算」、「有人要跟我湊2個嗎」、「該揪團去買了」、「幫我找到90塊的雞腿飯，那我這票就投給你了」；甚至國宴主廚邱寶郎也在貼文下面留言推讚，名嘴黃益中更留言想要鄭朝方帶他去吃。還有人建議「看起來很好吃，如果當選市長，一定要推動美食城市，你（鄭朝方）當代言人很有說服力」。