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竹北便當「貴桑桑」 鄭朝方PO出80元雞腿便當網友狂讚

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
有竹科人大嘆竹北物價「貴桑桑」，在網路上PO出竹北、新北買的便當PK照。竹北市長參選人鄭朝方，昨天在臉書粉專PO出一個80元的雞腿便當，不到一天就突破2600個按讚數。圖／取自鄭朝方臉書
有竹科人大嘆竹北物價「貴桑桑」，在網路上PO出竹北、新北買的便當PK照。竹北市長參選人鄭朝方，昨天在臉書粉專PO出一個80元的雞腿便當，不到一天就突破2600個按讚數。圖／取自鄭朝方臉書

有竹科人大嘆竹北物價「貴桑桑」，在網路上PO出竹北、新北買的便當PK照，價錢、內容差很大。新竹縣竹北市長參選人鄭朝方，昨天午餐時間在臉書粉專PO出一個80元的高CP值雞腿便當，不到一天就突破2600個按讚數，不僅引發大批網友熱烈共鳴，就連國宴主廚邱寶郎與名嘴黃益中也都「聞香而來」按讚留言。

鄭朝方在貼文中說，「誰說竹北沒有高CP值便當，這顆便當80塊。最近網路上都在熱烈討論，竹北便當比雙北還貴，我來為各位朋友介紹一家高CP值便當。」從臉書照片可以看到，80元便當裡有隻占滿便當盒空間的巨無霸炸雞腿，佐炒豆芽、青江菜、豆乾炒雞胗三樣配菜，飽滿的菜色讓人看了相當滿足。

網友紛紛留言「這真的很便宜欸！超划算」、「有人要跟我湊2個嗎」、「該揪團去買了」、「幫我找到90塊的雞腿飯，那我這票就投給你了」；甚至國宴主廚邱寶郎也在貼文下面留言推讚，名嘴黃益中更留言想要鄭朝方帶他去吃。還有人建議「看起來很好吃，如果當選市長，一定要推動美食城市，你（鄭朝方）當代言人很有說服力」。

鄭朝方還在貼文中強調，老闆說：「一個便當90元，兩個便當160元。」一瞬間他還以為聽錯價格，馬上就跟老闆說：「我要兩個！」鄭朝方表示，這段期間他走遍竹北市各個角落，發現有很多美景、美食，也樂於在臉書上和大家分享，當選後也會好好來推廣行銷，讓大家認識竹北之美，吸引更多人來竹北玩。

有竹科人大嘆竹北物價高漲，便當「貴桑桑」，鄭朝方PO出高CP值80元雞腿便當，網友狂按讚。圖／鄭朝方團隊提供
有竹科人大嘆竹北物價高漲，便當「貴桑桑」，鄭朝方PO出高CP值80元雞腿便當，網友狂按讚。圖／鄭朝方團隊提供
有竹科人大嘆竹北物價「貴桑桑」，在網路上PO出竹北、新北買的便當PK照，價錢、內容差很大。竹北市長參選人鄭朝方在臉書粉專PO出一個80元的高CP值雞腿便當，引發網友共鳴。圖／鄭朝方團隊提供
有竹科人大嘆竹北物價「貴桑桑」，在網路上PO出竹北、新北買的便當PK照，價錢、內容差很大。竹北市長參選人鄭朝方在臉書粉專PO出一個80元的高CP值雞腿便當，引發網友共鳴。圖／鄭朝方團隊提供

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