小心荷包！竹市4路口科技執法宣導期偵測破萬件 今執法

新竹市政府警察局近月在4處「肇事熱點」架設多功能科技執法設備，分別為經國路中正路口、經國路公道五路口、公道五路慈雲路口、光復路學府路口等4處，9月16日起至30日展開宣導期，4路口偵測違規高達1萬2234件，今天起正式執法，提醒用路人注意。

竹市警局交通隊統計，這4處路口在2019至去年間共發生491件交通事故，造成288人受傷，近3年警方在4處共取締違規8103件，不過換算下來每個路口日平均違規取締都是個位數，考量警力執勤負擔，經評估決定規畫「路口多功能交通違規科技執法」。

新竹市經國路中正路口、經國路公道五路口、公道五路慈雲路口、光復路學府路口4處科技執法設備採用AI應用技術，系統整合違規車輛自動偵測、車牌辨識及後端作業管理平台等，架設點均配置全景攝影機（智慧事件分析攝影機）、車牌辨識攝影機。

警方進一步說明，只要車輛駛入偵測區域成立違規事件後，會透過人工智慧車牌辨識技術深度學習，直接讀取車牌上的字母與與數字，並可過濾多餘雜訊，也能對傾斜或轉彎中的車輛之車牌進行識別，優點在於高準確度、辨識速度快且可全天候運作。

交通隊統計宣導期偵測數據，經國路與中正路偵測2739件，每天平均183件；經國路與公道五路偵測2611件，每天平均174件；慈雲路與公道五路偵測2617件，每天平均174件；光復路與學府路數量最可觀，共偵測4267件，每天平均284件。