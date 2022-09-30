桃竹苗治理平台通過跨縣市4大建設 支持世界客家博覽會

桃園市長鄭文燦今天下午前往觀音崙坪文化地景園區客家工藝館，出席「桃竹竹苗區域治理平台首長會議暨記者會」，並表示桃竹竹苗地區為共同生活圈，不僅是客家的第一庄，更是台灣科技的走廊。

今天的區域平台首長會議通過4項合作議題：爭取新闢台三線公路客運路線、111年桃園市、苗栗縣公共圖書館合作－桃竹竹苗一證通、桃竹竹苗特色自行車樂悠遊，及垃圾焚化廠升級整備期間垃圾調度規畫，均為區域共好的提案，得以讓桃竹竹苗地區發展得更好。

鄭文燦提到「111年桃園市、苗栗縣公共圖書館合作－桃竹竹苗一證通」的議題，跨區域借還書是當前趨勢，目前桃園市圖書館藏已逾500萬冊，市府今年2月21日啟用桃竹竹一證通用服務，加入苗栗縣擴大一證通服務，技術上無困難，相信對於兩個縣市民眾助益良多，也期待未來跨區域串連更多公共服務。

最後在「垃圾焚化廠升級整備期間垃圾調度規畫」議題，則針對4縣市在垃圾焚化廠歲修期間供需量能進行區域調度、支援及共享。

新竹縣長楊文科表示，今天會議新增4項合作提案，其中苗栗縣提出「垃圾焚化廠升級整備期間垃圾調度規畫」議題，相當切合新竹縣需求，先前新竹縣垃圾問題在新竹市與苗栗縣的協助下度過，而桃園觀音生質能中心預計在今年9月完工，屆時希望一同協助新竹縣。

苗栗縣長徐耀昌表示，苗栗縣連續4年推動客語為通行語，屢獲佳績，堪為全國客語重點文化的發展中心，明年8月世界客家博覽會攸關客家族群展現客家文化的機會，除了身為客家一份子把握機會之外，桃竹竹苗區域治理平台更應責無旁貸協助桃園市，一起為客家族群加油。

新竹市代理市長陳章賢表示，今年新竹市提出「桃竹竹苗特色自行車樂悠遊」議題，由於新竹市與苗栗縣交界處約有1.2公里的斷點，受私人養豬戶占據土地影響，致長期無法打通，後來經司法程序解決後，在今年4月打通道路，如今尚有桃園新屋及新竹新豐間的道路斷點，預計明年8月完工，希望未來整合4縣市共同推廣健康又環保的單車旅遊，讓民眾從桃園永安漁港一路騎行至新竹縣新月沙灣、新竹市香山濕地及苗栗濱海森林遊憩區。