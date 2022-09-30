快訊

高虹安是中國千人計畫成員？柯文哲：反對民進黨就被抹紅

直播／第二屆500盤星光晚宴登場 名流、藝人到場眾星雲集

林秉樞施暴高嘉瑜判2年10個月 恐只需「服刑14天」原因曝光

赴竹縣議會交成績單 楊文科施政報告政策達成率逾9成

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣長楊文科今赴新竹縣議會進行施政報告，闡述近4年政績，政策達成率逾9成。記者王淑君／攝影。記者王淑君／攝影
新竹縣長楊文科今赴新竹縣議會進行施政報告，闡述近4年政績，政策達成率逾9成。記者王淑君／攝影。記者王淑君／攝影

新竹縣議會第19屆第8次定期會展開，新竹縣長楊文科今天進行施政報告，細數上任近4年施政政策與建設成果。楊文科指出，他上任來秉持「說到做到」態度，所提154項政見，至今已完成142項且持續推動中，政見達成率達92.21％。

楊文科以「拚經濟、重文教、享福利、樂安居」4大主軸為核心，落實老中青幼通通照顧，在縣議會支持下，陸續推動五支箭、十大交通建設、共融式特色公園、綠色海岸風景遊憩計畫等重大建設，現階段已完成階段性成果。

在「拚經濟」上，以AI智慧園區、台知園區、科學園區三期三箭產業，並協助新竹科學園區第二期擴建，其中縣府開發鳳山工業區與AI智慧園區坵塊全數招商成功，未來多家科技大廠陸續營運後，將為新竹地區提供超過7千個就業機會，產值達1千億元以上。

在「重文教」方面，增設公立、非營利及準公共幼兒園，截至111學年度已完成增設公立、非營利幼兒園16園53班及準公共幼兒園66園，提供7684位幼生名額 。新設嘉豐國小、勝利國中及籌備文中二及文小三，規畫湖口高中遷校，解決爆量新生入學問題；國中小學免費營養午餐加碼有機蔬菜，並在今年升級為「聰明營養午餐」。

關於「享福利」，對於長者推動敬老福利津貼與禮金、敬老愛心乘車卡、免費健檢等；營造友善育兒環境，推動新生兒營養補助、綜合社會福利館、公共托育設施與托育中心等；並舉辦協助青年成家計畫系列活動、協助青年創業等。在兒少、婦女、老人、身心障礙者等社會福利，四年總共成長23億元。

至於「樂安居」，則推動22座共融式特色公園、東興圳等綠色公共空間、新竹縣立總圖書館、新豐坡頭觀光休閒漁港、竹東文化大禾埕與改善自行車旅遊環境；打造竹北國民運動中心、湖口王爺壟運動公園、竹東全民運動館，並與新竹街口攻城獅籃球隊簽訂合作備忘錄。

楊文科表示，為解決長久的交通問題，十大交通建設已有5案計畫獲得中央補助；上任來並透過高效財務管理，償還公共債務達135.75億元，大幅降低縣府負債金額到79.67億元。

楊文科表示，明年總編列預算達348.6億元，未來施政重點將著重智慧城市治理、智慧人才教育、ESG經濟永續、物聯網應用創新等主軸；爭取桃園機場捷運線延伸至新竹工業區及串聯新竹科學園區，規畫湖口、新豐、竹北、新埔、芎林、竹東、寶山與新竹市之大新竹輕軌捷運系統路網；建置幼兒專責醫師制度及急診服務，布建一鄉一鎮至少一處托育資源中心等。

新竹縣議會第19屆第8次定期會展開，新竹縣長楊文科今天進行施政報告，細數上任近4年施政政策與建設成果。記者王淑君／攝影
新竹縣議會第19屆第8次定期會展開，新竹縣長楊文科今天進行施政報告，細數上任近4年施政政策與建設成果。記者王淑君／攝影
新竹縣長楊文科今赴新竹縣議會進行施政報告。記者王淑君／攝影
新竹縣長楊文科今赴新竹縣議會進行施政報告。記者王淑君／攝影
新竹縣長楊文科今赴新竹縣議會施政報告，任內所提154項政見，至今已完成142項，政見達成率92.21％。記者王淑君／攝影
新竹縣長楊文科今赴新竹縣議會施政報告，任內所提154項政見，至今已完成142項，政見達成率92.21％。記者王淑君／攝影

新竹 楊文科 幼兒園

延伸閱讀

藍綠競總都走童趣風 球池、打卡牆 楊文科競總設施開箱

2個月衝破12萬人次 竹縣YouBike2.0使用率全國第二

農漁會後援會成立 楊文科感動喊：福利將只增不減

楊文科自豪打造Wah幾散竹東 仍遭周江杰批政見跳票

相關新聞

中壢火車站21歲女子暈倒車廂內 頭部右側血腫送醫處置

桃園中壢火車站第三月台今下午有民眾於車廂內暈倒，消防人員獲報後抵達現場發現，21歲的莫女頭部右側血腫無明顯外傷，且意識清...

新竹棒球場停車場不給月租 綠營議員直言交通處怕麻煩

新竹市立棒球場地下停車場經費3.2億元，近月開放停車，但多名民代接獲陳情，停車場只可臨停無法月租。市府交通處先前說明，是...

新竹市每月3千元安老津貼設籍限制嚴格 民代籲放寬

新竹市政府發放每月3千元安老津貼給65歲以上長者，但要求民國98年1月1日前就要設籍新竹市的規定多年未調整。不少民代都接...

不滿市長8年爭取統籌款「6都末座」 桃園議會國民黨團退席

桃園市議會今天上午審議110年度總決算報告2、3讀，國民黨團以集體退席，抗議鄭文燦市長執政8年，中央視桃園市為二等公民，...

2個月衝破12萬人次 竹縣YouBike2.0使用率全國第二

新竹縣YouBike2.0今年6月底率先在竹北市推出，統計到8月31日止，2個月衝破12萬人次，平均使用率為5.2次，高...

楊梅老坑溪現死魚 水務局：天氣熱及汛期尾端都有影響

桃園楊梅老坑溪日前有民眾發現忠山橋至環東橋那附近出現翻肚死魚，向桃市府環保局陳情，環保局表示，28日與陳情人會勘發現水質...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。