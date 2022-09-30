赴竹縣議會交成績單 楊文科施政報告政策達成率逾9成

新竹縣議會第19屆第8次定期會展開，新竹縣長楊文科今天進行施政報告，細數上任近4年施政政策與建設成果。楊文科指出，他上任來秉持「說到做到」態度，所提154項政見，至今已完成142項且持續推動中，政見達成率達92.21％。

楊文科以「拚經濟、重文教、享福利、樂安居」4大主軸為核心，落實老中青幼通通照顧，在縣議會支持下，陸續推動五支箭、十大交通建設、共融式特色公園、綠色海岸風景遊憩計畫等重大建設，現階段已完成階段性成果。

在「拚經濟」上，以AI智慧園區、台知園區、科學園區三期三箭產業，並協助新竹科學園區第二期擴建，其中縣府開發鳳山工業區與AI智慧園區坵塊全數招商成功，未來多家科技大廠陸續營運後，將為新竹地區提供超過7千個就業機會，產值達1千億元以上。

在「重文教」方面，增設公立、非營利及準公共幼兒園，截至111學年度已完成增設公立、非營利幼兒園16園53班及準公共幼兒園66園，提供7684位幼生名額 。新設嘉豐國小、勝利國中及籌備文中二及文小三，規畫湖口高中遷校，解決爆量新生入學問題；國中小學免費營養午餐加碼有機蔬菜，並在今年升級為「聰明營養午餐」。

關於「享福利」，對於長者推動敬老福利津貼與禮金、敬老愛心乘車卡、免費健檢等；營造友善育兒環境，推動新生兒營養補助、綜合社會福利館、公共托育設施與托育中心等；並舉辦協助青年成家計畫系列活動、協助青年創業等。在兒少、婦女、老人、身心障礙者等社會福利，四年總共成長23億元。

至於「樂安居」，則推動22座共融式特色公園、東興圳等綠色公共空間、新竹縣立總圖書館、新豐坡頭觀光休閒漁港、竹東文化大禾埕與改善自行車旅遊環境；打造竹北國民運動中心、湖口王爺壟運動公園、竹東全民運動館，並與新竹街口攻城獅籃球隊簽訂合作備忘錄。

楊文科表示，為解決長久的交通問題，十大交通建設已有5案計畫獲得中央補助；上任來並透過高效財務管理，償還公共債務達135.75億元，大幅降低縣府負債金額到79.67億元。