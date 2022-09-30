新竹棒球場停車場不給月租 綠營議員直言交通處怕麻煩

新竹市立棒球場地下停車場經費3.2億元，近月開放停車，但多名民代接獲陳情，停車場只可臨停無法月租。市府交通處先前說明，是因應未來仍有賽事、活動等需求原則不開放月租，民進黨籍議員劉康彥今質詢此事，不表認同「感覺像交通處怕麻煩」。

劉康彥今天在議會進行單位業務質詢，他說，市府交通處先前說明是因為未來要解決賽事停車需求、其他大型活動或演唱會與建議轉往民富停車場月租等3點「無法說服我」。他認為棒球場地下停車場設300格汽車格，應有合理數量開放作為月租使用。

市府交通處長倪茂榮答詢，先前棒球場開賽2天，地下停車場都是爆棚狀態，因為現在球場仍在改善中，未來職棒恢復開打，1個月賽事約有5到6場，也會有練習賽、公益賽事等活動，交通處需要了解不同賽事規模可能的停車需求，約須半年收集資料評估。

倪茂榮也坦言，雖然民富立體停車場只相距棒球場地下停車場10公尺，最近釋出月租空間讓30多名原本排隊月租者進來，但最後只來了15名，後續會等棒球場改善並陸續有賽事進來，增加停車場使用頻率，以利評估後續針對地下停車場如何開放月租。

劉康彥進一步表示，民富停車場先前因漏水、整修機械設備，加上民眾對傳統立體停車塔擔心安危，還有停車場高度不適合所有車種，仍應該以開放棒球場地下停車場為主，「感覺交通處只是怕麻煩」，可事先在月租合約載明賽事進行時，要自行移車。

「民眾若能接受就來月租，不移車就依法拖吊」，劉康彥也強調，停車場視為道路範圍，像先前演藝廳前停車場因辦理總統府音樂會，同樣可透過先公告，不移車者就拖吊，他認為可有兩全其美的辦法，透過彈性規畫以同時滿足賽事與里民的停車需求。

劉康彥今天質詢也批評交通處建置YouBike站點不夠到位，北區許多人口密集的住宅區等了4年都等不到站點，讓他百思不得其解。倪茂榮說，這幾年先滿足交通節點、公園與機關附近設站，明年將「深入微血管」到住宅區設站，並預告磐石里將有站點。