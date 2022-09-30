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新竹市每月3千元安老津貼設籍限制嚴格 民代籲放寬

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市議員蕭志潔今天在議會質詢請命放寬請領新竹市安老津貼設籍年限。記者張裕珍／翻攝
新竹市議員蕭志潔今天在議會質詢請命放寬請領新竹市安老津貼設籍年限。記者張裕珍／翻攝

新竹市政府發放每月3千元安老津貼給65歲以上長者，但要求民國98年1月1日前就要設籍新竹市的規定多年未調整。不少民代都接獲陳情，有長輩設籍已逾10年無法領安老津貼，也有長輩才遷戶籍1個月離開新竹市再回來也不符資格，請命要求市府放寬。

新竹市發放安老津貼行之有年，發放對象為最近1次設籍新竹市時間為民國98年1月1日前並居住新竹市的年滿65歲長者，並訂有排富條款等。市府估算1年發放約花13億元。

近期逢新竹市議會單位業務質詢期間，包括議員國寶、孫鍚洲、蕭志潔等人都質詢反映安老津貼的發放門檻不夠彈性。吳國寶說，98年的設籍限制多年都未調整，不少已經在新竹市設籍10多年的長輩都等不到安老津貼發放，應該檢討放寬至102年元旦。

「有老人家不過遷出戶籍1個月再回來，安老津貼就沒了」，孫鍚洲也替長輩抱不平說，市府發放安老津貼規定要求最近1次設籍時間得在民國98年以前，有的老人家因其他因素遷出戶籍，但人一直都住在新竹市，短短幾個月又遷回戶籍，等於喪失資格。

孫鍚洲認為，用設籍時間規定安老津貼發放過於僵化，他建議應該以基數45年來計算核發，一般而言20歲是出社會的時間，對社會有貢獻，活到了65歲就是45年。也就是說只要設籍時間在新竹市滿45年就可領到安老津貼，他認為這樣的方式認定才合理。

「幫助老人家就是幫助年輕人減壓！」蕭志潔今天也在議會質詢請命放寬請領新竹市安老津貼設籍年限，她也認為設籍年限已經好多年都沒有調整，對已經居住許久的長輩不夠尊重，建議要預備放寬3到5年才有公平性，發安老津貼對於老少都有幫助。

市府社會處回應，上次調整設籍限制是在民國99年，因應人口老化成長，1年約發放安老津貼13億元；如開放設籍至109年10月長輩，經排富後推估約3080人，等於1年約增加1億1088萬元經費，事涉市府財政狀況，需要多方衡量討論。

新竹 國寶 議員

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