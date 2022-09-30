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不滿市長8年爭取統籌款「6都末座」 桃園議會國民黨團退席

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
鄭文燦獲議會民進黨團力挺，說明向中央爭取經費的現況。記者鄭國樑／攝影
鄭文燦獲議會民進黨團力挺，說明向中央爭取經費的現況。記者鄭國樑／攝影

桃園市議會今天上午審議110年度總決算報告2、3讀，國民黨團以集體退席，抗議鄭文燦市長執政8年，中央視桃園市為二等公民，統籌分配稅款及一般補助款年年敬陪末座，合計短少近1000億元，嚴重影響桃園市建設及財政收入。

黨團集體退席抗議前，議員黃敬平宣讀聲明表達黨團立場，表示根據最新統計資料顯示，桃園市104年至112年統籌分配稅款，及一般性補助款合計2458.6億元，為6都最後1名，較5都平均數3862.66億元，少了1404.06億元，比第5名台南市3225.5億元少766.9億元；比起第1名的台北市4898億元，少2439.4億元，鄭文燦身為桃園市行政首長，爭取統籌分配稅款及一般性補助款不力，失職又失責。

市議員舒翠玲抨擊，桃園市歲入、歲出短絀數年年增加，隱藏債務幾千億元，節流績效考評6都之末，市府財政負擔沉重，房價逐年升高，人民痛苦指數攀升，而且污水下水道系統建置低於全國平均值，教育文化考評位居全國第19名，被譏為文化沙漠。

黨團總召徐其萬砲轟，中央統籌分配稅款及一般補助款分配不公，鄭文燦對同黨中央執政也未能有效爭取改變現狀，影響財政及建設甚鉅，國民黨團才決定以集體退席方式，表達嚴正抗議與不滿。

桃園市長鄭文燦會後受訪說明，按公共債務法，財政部國庫署所做的統計，桃園市政府的公共債務餘額是6都最低約在240億元，長短期債務合計比升格前是262億略有減少。當然，我們有基金的調借跟集中支付，不過各縣市的情況都是一樣的，所以桃園市的財政還是非常的穩健，未來的5年，我們大概會有每一年100億左右的資本支出，占總資本支出大概是三分之一，一樣可以推動重大建設。

鄭文燦說，過去跟議長到主計總處去反映一般補助款的部分略低，統籌分配款是法律訂定，應該由立法院修法，讓6都能夠站在公平的位置，目前包括桃園市政府等縣市建議修法，認為營業稅應該統籌做重新分配，讓統籌分配款透過財政收支劃分法的方式調整。

鄭文燦指出，一般補助款在102年升格前就確定規則，當時還是國民黨執政，到現在這些規則沒改變，主要是因為升格前有6都財政成長不得超過2%的天花板，這規定只限制桃園，所以對桃園是不公平的，也多次的向中央反映，一般補助款我們拿的比較少，當然桃園在前瞻計畫以及專案補助得到比較多的支持，所以桃園的重大建設一個個開展，這也是一個事實，這8年中央其實在重大建設的補助以及前瞻計畫的補助確實也比較多，不過這部分也會有地方的分擔款。

鄭文燦表示，議會國民黨黨團所講的下水道的接管率，他必須說過去朱立倫、吳志揚縣長主政13年期間，下水道的接管率6都最後1名，跟其他16縣比起來也只贏了3、4個縣市，當時只有2萬8000戶，占全市比率約2%非常低，起跑點確實比各都來的低很多，台北市的接管率幾乎到了9成，但桃園成長率是6都第1名，我們到目前為止接管的戶數已經到達18萬戶，預定4年內達50%，所以營建署的考評，6都下水道接管率桃園成長度第1名。

桃園市議會國民黨團今天退席，抗議鄭文燦市長任內爭取統籌分配款六都最後一名。記者鄭國樑／攝影
桃園市議會國民黨團今天退席，抗議鄭文燦市長任內爭取統籌分配款六都最後一名。記者鄭國樑／攝影

桃園市長 鄭文燦 2022大選

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