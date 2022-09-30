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繪本場景成真 親子互動展提升孩童閱讀興趣

中央社／ 竹市30日電

已逝美國知名兒童繪本大師艾瑞．卡爾（Eric Carle）的5本暢銷作品場景，即日在新竹SOGO百貨呈現，讓爸媽能帶著孩子透過各種互動裝置，探索繪本主角的世界，提升閱讀興趣。

信誼基金會舉辦的「艾瑞．卡爾好好五重奏」親子互動展是以去年辭世的艾瑞．卡爾5本Very系列繪本，包括「好安靜的蟋蟀」「好寂寞的螢火蟲」「好笨拙的甲蟲」「好忙的蜘蛛」「好餓的毛毛蟲」為基礎，將繪本中場景變成立體互動展覽。

信誼基金會推廣主任李姿儀告訴中央社記者，這場展覽將圖畫書故事角色、情境都延伸成為真實情境，小朋友可像「好餓的毛毛蟲」中的毛毛蟲，鑽過各個食物小洞，穿上花花衣變成美麗蝴蝶，也可觸摸源於「好安靜的蟋蟀」大型互動聲光裝置，讓孩童體驗繪本的有趣之處，進而愛上閱讀。

今天帶著學童入場體驗的新竹市陽光非營利幼兒園園長洪翠青跟中央社記者說，平時會帶領孩童透過玩水彩、手作體驗去感受繪本內容，互動方式較為小巧，但博物館或展覽場地可以將繪本內容放大立體化，讓孩童能像故事中昆蟲，深入其境多元體驗與學習。

信誼基金會提供新聞資料表示，「艾瑞．卡爾好好五重奏」親子互動展，即日起至10月24日在新竹SOGO百貨活動會館舉行，採購票入場，詳情可上臉書Facebook紛絲專頁Very Eric Carle 艾瑞．卡爾好好五重奏查詢。

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