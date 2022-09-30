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2個月衝破12萬人次 竹縣YouBike2.0使用率全國第二
新竹縣YouBike2.0今年6月底率先在竹北市推出，統計到8月31日止，2個月衝破12萬人次，平均使用率為5.2次，高居全國第二名，僅次於已推動13年的台北市。新竹縣長楊文科指出，YouBike2.0 明年將前進竹東鎮、新豐鄉、湖口鄉設置50站點，提供350輛車運行，讓竹縣朝低碳永續家園目標邁進。
楊文科表示，縣府與微笑單車共同宣布建置YouBike 2.0後，短短108天完成建置竹北市50站，提供400輛車，站點的設置兼顧民意需求及營運效益，2個月創下12萬人次高使用率，僅次台北市，高居全國第二。YouBike在新竹縣已超越休閒功能，成為上班、上學、購物、辦事的短程交通工具。
根據新竹縣政府統計，使用率前5名站點，分別是台鐵六家站、遠百竹北、竹北車站前站、水圳森林公園、竹北車站後站。為鼓勵民眾騎乘租借，至今年底前，收費方式將維持前30分鐘縣府補貼5元，等於民眾只要負擔5元。縣府將盤點熱門站點騎乘路線，改善站點周邊標誌標線，邀請更多民眾加入騎乘YouBike的行列。
交通旅遊處長游志祥表示，縣府YouBike將從竹北延伸至其他鄉鎮，預計明年底前完成竹東鎮、新豐鄉、湖口鄉設置YouBike站共50站點，將提供350輛車運行。此外，縣府啟用YouBike營運後，一併推行公共自行車傷害險，保費用由縣府買單，提醒民眾辦理會員註冊時，除了填寫實名資料，還要記得點選加入自行車保險。若違反交通規則發生事故，將不予理賠；若有理賠申請或相關保險疑義可向國泰產險公司洽詢（電話：0800-212-880）；若有YouBike會員相關問題可向微笑單車洽詢（電話：03-659-1122），將有專業人員提供協助。
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