快訊

16歲少女違規騎車...北宜公路打滑自摔 撞上對向水泥車喪命

影／鴻海科技日有驚喜！　台灣第一部自製純電皮卡全新Model V預約亮相

中共擴張國際媒體影響力 自由之家報告：台灣最受影響

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2個月衝破12萬人次 竹縣YouBike2.0使用率全國第二

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
記者王淑君／攝影
記者王淑君／攝影

新竹YouBike2.0今年6月底率先在竹北市推出，統計到8月31日止，2個月衝破12萬人次，平均使用率為5.2次，高居全國第二名，僅次於已推動13年的台北市。新竹縣長楊文科指出，YouBike2.0 明年將前進竹東鎮、新豐鄉、湖口鄉設置50站點，提供350輛車運行，讓竹縣朝低碳永續家園目標邁進。

楊文科表示，縣府與微笑單車共同宣布建置YouBike 2.0後，短短108天完成建置竹北市50站，提供400輛車，站點的設置兼顧民意需求及營運效益，2個月創下12萬人次高使用率，僅次台北市，高居全國第二。YouBike在新竹縣已超越休閒功能，成為上班、上學、購物、辦事的短程交通工具。

根據新竹縣政府統計，使用率前5名站點，分別是台鐵六家站、遠百竹北、竹北車站前站、水圳森林公園、竹北車站後站。為鼓勵民眾騎乘租借，至今年底前，收費方式將維持前30分鐘縣府補貼5元，等於民眾只要負擔5元。縣府將盤點熱門站點騎乘路線，改善站點周邊標誌標線，邀請更多民眾加入騎乘YouBike的行列。

交通旅遊處長游志祥表示，縣府YouBike將從竹北延伸至其他鄉鎮，預計明年底前完成竹東鎮、新豐鄉、湖口鄉設置YouBike站共50站點，將提供350輛車運行。此外，縣府啟用YouBike營運後，一併推行公共自行車傷害險，保費用由縣府買單，提醒民眾辦理會員註冊時，除了填寫實名資料，還要記得點選加入自行車保險。若違反交通規則發生事故，將不予理賠；若有理賠申請或相關保險疑義可向國泰產險公司洽詢（電話：0800-212-880）；若有YouBike會員相關問題可向微笑單車洽詢（電話：03-659-1122），將有專業人員提供協助。

新竹縣政府與微笑單車共同宣布建置YouBike 2.0後，短短108天完成建置竹北市50站，提供400輛車，2個月創下12萬人次高使用率，高居全國第二。。記者王淑君／攝影
新竹縣政府與微笑單車共同宣布建置YouBike 2.0後，短短108天完成建置竹北市50站，提供400輛車，2個月創下12萬人次高使用率，高居全國第二。。記者王淑君／攝影
新竹縣YouBike2.0今年6月底率先在竹北市推出，統計到8月31日止，2個月衝破12萬人次，平均使用率為5.2次，高居全國第二名。記者王淑君／攝影
新竹縣YouBike2.0今年6月底率先在竹北市推出，統計到8月31日止，2個月衝破12萬人次，平均使用率為5.2次，高居全國第二名。記者王淑君／攝影
新竹縣YouBike2.0今年6月底率先在竹北市推出，2個月衝破12萬人次，平均使用率為5.2次，高居全國第二名。記者王淑君／攝影
新竹縣YouBike2.0今年6月底率先在竹北市推出，2個月衝破12萬人次，平均使用率為5.2次，高居全國第二名。記者王淑君／攝影
竹縣YouBike2.0 明年將前進竹東鎮、新豐鄉、湖口鄉設置50站點，提供350輛車運行。記者王淑君／攝影
竹縣YouBike2.0 明年將前進竹東鎮、新豐鄉、湖口鄉設置50站點，提供350輛車運行。記者王淑君／攝影
新竹縣YouBike2.0使用率前5名站點，分別是台鐵六家站、遠百竹北、竹北車站前站、水圳森林公園、竹北車站後站。記者王淑君／攝影
新竹縣YouBike2.0使用率前5名站點，分別是台鐵六家站、遠百竹北、竹北車站前站、水圳森林公園、竹北車站後站。記者王淑君／攝影

YouBike 新竹

延伸閱讀

農漁會後援會成立 楊文科感動喊：福利將只增不減

楊文科自豪打造Wah幾散竹東 仍遭周江杰批政見跳票

反抹黑、潑髒水！楊文科法律顧問團就位 籲用政績贏選票

影／周江杰批台知園區延宕20年 楊文科：選前才拿來說嘴

相關新聞

國慶晚會 桃園人憑卡抽大獎

2022國慶晚會今年10月9日將在桃園陽光劇場登場，市府昨天公布表演卡司，也歡迎民眾憑桃園市民卡參加抽獎，大獎有電動機車...

2個月衝破12萬人次 竹縣YouBike2.0使用率全國第二

新竹縣YouBike2.0今年6月底率先在竹北市推出，統計到8月31日止，2個月衝破12萬人次，平均使用率為5.2次，高...

楊梅老坑溪現死魚 水務局：天氣熱及汛期尾端都有影響

桃園楊梅老坑溪日前有民眾發現忠山橋至環東橋那附近出現翻肚死魚，向桃市府環保局陳情，環保局表示，28日與陳情人會勘發現水質...

改善台61線路面品質 苗栗縣後龍到苑裡南北雙向施工

為改善台61線路面服務品質，今天上午9時起，後龍到通霄白沙屯南下主線車道，及苑裡與通霄北上車道進行路面刨除鋪設作業，公路...

《遠見》縣市競爭力出爐 竹市「總體競爭力」全國第二

《遠見》公布2022縣市總體競爭力調查結果，新竹市總體競爭力穩座全國第二，為非六都榜首，另雜誌公布9大面向成績，竹市共3...

桃園在地企業捐贈彈簧床 消防員樂：睡得更香甜

消防工作體力消耗大，睡眠不足會影響表現，桃園市山腳消防分隊今天獲企業捐贈30組彈簧床墊及枕頭，供同仁休息使用；消防說，疫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。