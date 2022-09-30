楊梅老坑溪現死魚 水務局：天氣熱及汛期尾端都有影響

桃園楊梅老坑溪日前有民眾發現忠山橋至環東橋那附近出現翻肚死魚，向桃市府環保局陳情，環保局表示，28日與陳情人會勘發現水質、水溫等檢測皆無異樣，不過有近150條死魚，後續交由桃市府水務局打撈；水務局水利工程科表示，這幾日天氣高溫，也接近汛期尾端水溶溶氧量較低，未避免死魚造成二次汙染，已將打撈清理。

近日有民眾陳情楊梅老坑溪出現死魚，向環保局通報，環保局表示，28日至老坑溪勘查，現場發現有約50條死魚，採樣老坑溪水質檢測、水溫、導電度、溶氧及銅鎳試紙皆未有異常，沿水路往上游巡視未發現有異常廢水排放情形，後查看上下游水路忠山橋至環東橋約100條死魚，通知水務局儘速前往清理死魚。

水利工程科指出，這幾日天氣較熱，加上河川區排漸漸進入枯水期，現也到汛期尾端，每年的11月至3月流水量較低，因此水量降低易、水不流動水中溶氧量減少，容易造成魚類死亡。