改善台61線路面品質 苗栗縣後龍到苑裡南北雙向施工

為改善台61線路面服務品質，今天上午9時起，後龍到通霄白沙屯南下主線車道，及苑裡與通霄北上車道進行路面刨除鋪設作業，公路總局苗栗工務段呼籲施工封閉期間，請用路人遵照現場施工標誌及人員指揮行駛。

苗栗工務段指出，今天上午9時起至10月1日下午5時止，封閉台61線106K+500～111K+000南下主線車道，原行駛於該路段所有車輛，請於台61線106K+500(西湖溪橋改道)匯出，行駛側車道至白沙屯匝道入口，再匯入快車道往南行駛。

另外，通霄～苑裡北上（123K~129K）車道路面刨除鋪設作業，自10月3日上午9時起至10月7日下午5時止，封閉134K+600(大甲)至120K+800(通霄) 北向高架路段主線車道，原行駛於該路段所有車輛，請於台61線大甲匝道匯出，行駛橋下平面道路接140線及台1線替代道路，至台61線通霄北上入口匝道再匯入主線往北行駛。

施工封閉期間，請用路人遵照現場施工標誌及人員指揮行駛，如遇雨天不施工，施工動態訊息，請收聽FM94.5警廣臺中分臺路況廣播，或查詢本局網頁訊息公告(https://www.thb.gov.tw/)及智慧化省道即時資訊服務網(https://168.thb.gov.tw/)。