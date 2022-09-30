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國慶晚會 桃園人憑市民卡抽大獎

聯合報／ 記者楊湛華翁唯真王淑君張裕珍／連線報導
國旗屋旗海更壯觀 國旗屋周邊今年懸掛國旗增至4萬面，比往年更壯觀。記者翁唯真／攝影
國旗屋旗海更壯觀 國旗屋周邊今年懸掛國旗增至4萬面，比往年更壯觀。記者翁唯真／攝影

2022國慶晚會今年10月9日將在桃園陽光劇場登場，市府昨天公布表演卡司，也歡迎民眾憑桃園市民卡參加抽獎，大獎有電動機車、日本機票等。雙十國慶當天，中壢國旗屋主人張老旺將連續第28年自辦升旗典禮，現場懸掛國旗翻倍至4萬面，新竹縣政府也將在縣府前廣場辦升旗典禮慶祝。

桃園市長鄭文燦、國慶籌備會主委暨立法院長游錫堃、僑務委員會副委員長呂元榮等人昨天出席國慶晚會記者會。晚會卡司公布，包含玖壹壹、許富凱、陳芳語、王彩樺等知名藝人獻唱。

鄭文燦說，晚會也邀在地龍潭愛樂管弦樂團、原林藝術舞集以及僑胞合唱團演出；入場者可獲得國慶限量紀念加油棒、限量棒球票等。

國旗屋主人張老旺連年舉辦升旗典禮，傳為佳話，國慶日當天早上10點在中壢雲南文化公園準時升旗，今年規模更大，不僅國旗從去年2萬面增加到4萬面，椅子也從300張增至近1000張。

「今年國旗密到仰頭幾乎看不見太陽。」張說，升完旗後魅力金三角地方特色產業發展協會將接力辦嘉年華。已向4名市長參選人發出邀請，不確定有誰會出席。

新竹縣府將在雙十國慶當天於縣府前廣場舉辦升旗典禮，早上7點20分起安排各項表演暖場，預計早上8點升旗；竹市雖未辦國慶活動，但會在重要路段掛國旗、州廳門口設大面國旗看板。

國慶 國旗 桃園市長

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