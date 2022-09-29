楊梅社子溪1.1公里右護岸明9月完工 打造河岸走廊

桃園楊梅社子溪月眉橋下游至慈恩橋右岸護岸治理工程今舉行開工典禮，市府分2階段辦理河川治理工程，愛鶴橋至老飯店橋河段，已於去年完成772公尺右岸護岸及水防道路，今動工的月眉橋到慈恩橋河段，將完成1139公尺右岸護岸及水防道路，預計明年9月完工，將可成河防安全、交通便利、河岸景觀改造3大目標。

桃園市長鄭文燦今出席表示，市府近年積極提報前瞻基礎建設計畫水環境建設爭取中央補助整治社子溪，於2018年水利署核定辦理社子溪愛鶴橋至老飯店橋治理工程，總經費1億6132萬元，工程採構築堤防避免濫成災為治理措施，愛鶴橋至老飯店橋河段，已於去年完成772公尺右岸護岸及水防道路，提升堤頂至50年防洪保護標準，護岸除可有效提升河防安全外，堤頂步道也能串連上游河岸景觀設施，增加周邊居民步行運動路線，營造優質水岸休憩路廊。

鄭文燦指出，今動工的月眉橋到慈恩橋河段，將完成1139公尺右岸護岸及水防道路，工程總經費為2億7065萬元；桃市府水務局表示，未來月眉橋至老飯店橋間總計3.3公里，預計明年9月完工。