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桃園消防隊宣導防震 小六童體驗六級緊抓桌腳：好晃

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導
有同學體驗完地震車6級震度，驚嘆花東918地震原來這麼大。圖／大有分隊提供
有同學體驗完地震車6級震度，驚嘆花東918地震原來這麼大。圖／大有分隊提供

近年地震頻傳，桃園市政府消防局大有分隊今赴桃園區大有國小，舉辦防災宣導，分五大關卡讓學童闖關，學習避難防災知識，有同學體驗完地震車6級震度，驚嘆花東918地震原來這麼大，但也有小朋友依指示躲在安全處，笑得開懷。

大有分隊今上午9時30分在大有國小舉辦防震宣導活動，全體6年級師生一同參加。宣導活動分成5大關卡，包括第一關「震撼教育」，針對防震防災相關觀念進行宣導；第二關「震天撼地」，於地震體驗車上體驗地震來臨時的搖晃感，並做好確保姿勢。

接著是第三關「震射全場」，讓小朋友體驗消防人員救災射水時之感覺；第四關「威震四方」，模擬地震發生時有許多掉落物，學生需謹記「趴下」、「掩護」及「穩住」要領才能保護自己；第五關「震撼人心」，學習CPR技能，若周圍有人有狀況便可即時援助。

其中地震車最大體驗震度6級，剛好是不久前918強震最大震度，學生依指示躲在桌椅下，有的感嘆地震威力，也有的感到安心；這次抽到頭獎的張同學說，918地震時自己當下正在睡覺，醒來才知有地震，這次體驗後才曉得有多可怕，也學到許多實用知識，射水體驗非常好玩。

大有分隊分隊長蘇翊瑄表示，「防災勝於救災、離災勝於防災」，本次宣導結合許多有趣防災體驗，融入消防知識，讓小朋友快樂參與及學習，達到寓教於樂的效果，也盼學生們將知識帶回家分享。

大有國小學童體驗持瞄子射水。圖／大有分隊提供
大有國小學童體驗持瞄子射水。圖／大有分隊提供
抽到頭獎的張同學（左）學到不少防災知識，滿載而歸。圖／大有分隊提供
抽到頭獎的張同學（左）學到不少防災知識，滿載而歸。圖／大有分隊提供
模擬地震發生時有許多掉落物，學童必須抓緊時機躲在安全處。圖／大有分隊提供
模擬地震發生時有許多掉落物，學童必須抓緊時機躲在安全處。圖／大有分隊提供

地震 桃園

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