桃市府借基金高估自償率 賣市地助長房價飆？財政局駁

桃園市議會昨天聯席審查審計處110年度決算報告，市議員舒翠玲、詹江村指出，市政府到今年8月底，從基金借來的自償性債務達613億元，面對物價上漲和缺工缺料，市政府是否高估自償率，也讓人不禁質疑的時候還不出錢，就必須編預算向銀行借款和付高額利息舉債。

舒翠玲說，自償的意思是有能力賺錢償還，審計處的報告中提到物價指數逐年攀升，每年指數約18%，加上現在缺工缺料，很可能工程費用會更高，所以自償性的借款未來很可能會再增加，幅度有20%以上的成長。舒翠玲質詢，上述意思是市政府原先沒預估到這部分，但事實上確實會增加，對吧？

審計處長張漢卿同意舒翠玲的看法，說明所以審計會據此提出預警，就像桃園捷運綠線的綜合規畫報告裡有提自償性財源，但是審計認為因為缺工缺料營建成本會提高，所以提出預警的意見，預估綠捷造價會有比市政府估計的造價高出108億元的缺口。

公共債務指的是長債加短債，依據公共債務法規，跟國內外借款、發行公債都屬於債務，也都納入公共債務法的規範，110年8月底公共債務為251億元，審計處在決算報告中會註記多項說明，其中110年自償性借款為477億元，至8月底透過基金自償性借款為613億元，要不要還？（要還，如果是自償性債務因為有特定財源像區段徵收或土地重劃基金，需要有公共設施或開發必須向銀行借錢，借錢進來開發完以後會出售抵費地，或出售土地後再還）

舒翠玲認為市政府有些會議都高估自償率，美化數字，例如說會賺100元但只賺10元，當自償率不足的時候，差90元就是負債，審計處的報告中寫著如果兌現率不足的時候，將來還是要由市庫支應，所以說還是一筆負債。張漢卿表示，自償性債務當財源不足的時候，就要另編預算支應償還，不過舒翠玲說的情形，屬於未來還沒發生的事。

舒翠玲也引用商業週刊過去的報導，指出該周刊過去曾經請專家為各縣市政府賣公有地把脈，指出土有不可重複，賣了就沒有的特性，桃園市政府過去8年來賣了約49.9公頃公有地，被質疑助長炒作導致房價飆升，造成年輕人買房的痛苦。

財政局會後說明，近年全台房價均有上漲趨勢，因素複雜，區段徵收配餘地與市地重劃抵費地的標售並非主要因素，且相關的土地標售主要是用來歸墊開發成本，有餘裕才挹注市庫支持財政，近5年來，市府標售土地繳庫收入每年大約占整體歲入約5%，實際上並沒有占整體歲入很高的比率，並非是議員所指皆用來挹注市庫，且房價上漲也非議員所言是賣抵費地造成。

另外，區段徵收與市地重劃是促進地方發展的重要方式，而區段徵收配餘地與市地重劃抵費地的標售，一方面要歸墊開發成本，二方面才是挹注市庫充實建設所需，過去桃園歷任市長也都有同樣的做法，這也是各縣市普遍的做法，桃園並非特例。

市府秉持「節流合理化、開源多元化、公共建設進度穩健化」3大財政原則，積極推動各項重大建設，建設經費除少部分由售地收入挹注外，尚包含本市各項稅收大幅成長、積極爭取增加中央補助款，市府透過適度土地整體開發利用，提高土地利用強度，帶動周邊經濟發展，增加各項稅收及提供公共建設財源，形成良性循環，讓全民共享，將持續審慎規劃辦理。

財政局表示依照內政部公布最新房價負擔能力指標，桃園市房貸負擔率為31.50%、房價所得比約7.87倍，兩者皆是六都最低，可見市府相關土地標售應無造成房價高漲，房價上漲有其複雜原因，也請外界勿簡化議題。