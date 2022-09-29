鄭寶清批桃園天幕天價遮雨棚 市府：合乎法規

桃園市長參選人鄭寶清今天批市政府升格後蓋多座天幕，是「天價的遮雨棚」。市府新聞處長詹賀舜表示，鄭寶清可能忘了自己也曾參加過天幕啟用，也曾替市民爭取過天幕，難道這些都是假象，選舉不需要這樣抹黑與過河拆橋，這不是民主選舉的方式。

詹賀順強調，設置天幕可有效活化公共設施，讓市民運動或舉辦活動不受天氣影響，大幅提升使用率，廣受鄉親歡迎，鄭寶清過去也曾出席桃園區朝陽公園花舞天幕、永康公園天幕、明德宮水汴之心天幕的啟用典禮，顯然也是贊成這項建設，請不要現在為了選舉就換了腦袋，否認、抹黑廣受市民歡迎的好政策。

詹賀順指出，依照內政部函釋，戶外薄膜材質造型可拆卸之活動設施屬臨時性建築物，因此，天幕是合乎法規規定，也非桃園首創，台北市早於82年即已明訂，於公共設施用地搭建臨時性建築物免申請建築執照，各河濱公園天幕都比照，新北市也明訂免申請建築執照，目前也廣設天幕設施。

詹處長說明，市府於105年函頒興建臨時性建築物的處理原則，如以增進公共利益為目的，市府各機關、學校於本市公共設施用地興建臨時建築物，構造安全仍必須由建築師或相關專業技師規劃設計、簽證，因此安全絕對不打折；此外，臨時建築物還可節省傳統建築執照作業程序及事務所相關費用，有節省興建時程、節省公帑的優點。

在安全維護上，詹賀順指出，市府針對天幕球場訂有維護使用參考手冊，工務局今年8月起已與各區公所一同推動天幕球場的修繕工作，市府將先針對所有天幕球場進行初步檢查，若有必要就安排專業結構鑑定；此外，公園養護單位皆會投保公共意外責任保險，保障使用者權益。

詹處長指出，升格後，市府新建79座天幕設施，包括公園、籃球場的天幕，平均每坪造價為6至10萬元，並依個別需求去設計，均為合理造價，且市府審查各項工程案細部設計（工程預算書）過程，均參考營建物價資訊平台、公共工程價格資料庫及歷史決標單價等公開資訊，完全合法、透明，請參選人沒有證據不要隨便抹黑。