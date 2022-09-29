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《遠見》縣市競爭力出爐 竹市「總體競爭力」全國第二
《遠見》公布2022縣市總體競爭力調查結果，新竹市總體競爭力穩坐全國第二，為非六都榜首，另雜誌公布9大面向成績，竹市共3項奪下全國前三，尤其「社會福利」項目四度蟬聯全國第一，「永續社會」全國稱霸、「永續治理」全國第二，相當亮眼。
新竹市政府指出，《遠見》公布縣市總體競爭力評比，新竹市延續去年好成績，今年「總體競爭力」維持全國第二，僅次於首都台北市。
經濟與就業、教育與文化、環保與環境品質、治安、公共安全與消防、醫療衛生、生活品質與現代化、地方財政、社會福利9大面向，「社會福利」全國第一、「公共安全與消防」全國第二、「經濟與就業」全國第三，在「教育與文化」、「治安」、「醫療衛生」等面向皆為全國前五。
市府指出，今年《遠見》也首度進行縣市永續競爭力調查，依據聯合國永續發展目標（SDGs）日前公布17項指標，符合永續發展部分，分成「永續環境」、「永續社會」、「永續治理」三大面向進行排名，新竹市奪下2項佳績，為全國排名最佳。
代理市長陳章賢說，新竹市成績歸功所有市民與市府團隊的齊心努力，加上新竹市有得天獨厚的竹科園區及國家級研究建設，吸引一流人才來到新竹，並透過優質公共建設的投入，吸引企業投資，創造更多就業機會與人口紅利，讓整座城市生生不息。
「市政工作沒有最好，只有更好！」陳章賢也引述前市長林智堅所說，他表示，近8年在前市長林智堅及前副市長沈慧虹帶領下，為打造永續發展的兒童城市，也致力打造人民有感的幸福城市，推動各項社會福利政策，成為宜居城市。
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