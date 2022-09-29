桃園在地企業捐贈彈簧床 消防員樂：睡得更香甜

消防工作體力消耗大，睡眠不足會影響表現，桃園市山腳消防分隊今天獲企業捐贈30組彈簧床墊及枕頭，供同仁休息使用；消防說，疫情期間勤務吃緊，新床墊支撐力夠，不會睡得腰痠背痛，睡眠品質提升不少，出勤更有精神。

「眠豆腐」床墊在八德區設有倉庫，店經理以前曾是警察，深知消防同仁疫情期間勞碌奔波，今上午特地捐贈30組床墊及20顆枕頭供山腳消防分隊使用，希望透過新床墊提供消防人員更好的休息品質。

分隊長葉昱旗表示，一線消防員出勤各項救災勤務，在幫助民眾的同時，也必須時刻注意自身安全與健康，尤其現在天氣炎熱，不論是火警時穿著全套消防裝備，或是救護時穿著全套防護衣，在豔陽下來回奔波，對於體力及精神都是很大的挑戰，感謝企業捐贈新的床墊，讓消防同仁可以有更好的休息品質，持續為民眾的安全努力。

葉昱旗轉述隊員感想表示，一般軟質睡墊支撐力不足，體重較重的同仁容易觸底，造成腰痠背痛，普通彈簧床在身體的觸感上不是缺乏彈性，就是太軟，無法有效支撐，而眠豆腐捐贈的床墊採底層硬式彈簧，加上頂層薄墊，並混入石墨，幫助散熱與除濕，大幅改善睡眠品質，日後出勤完可好好睡上一覺。