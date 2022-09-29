新竹榮家往生長輩延續大愛 捐助設置安寧單人病房

新竹榮民之家獲3名往生住民長輩的後代捐助，最近打造安寧單人病房，房內有電動病床、血壓監視器、高級沙發等設施設備，取名為「榮心室」於今天揭牌啟用，希望結合先進醫療及舒適居家環境，讓榮家住民在末期時能獲得完善照顧。

新竹榮民之家今天辦理「榮心室」揭牌啟用典禮，並邀請臺北榮總新竹分院院長陳曾基、新竹榮民服務處處長沈立忠，財團法人榮民榮眷基金會秘書長徐健寧、欣桃天然氣股份有限公司前副總經理林夏富及住民遺眷王媽媽、施媽媽共同揭牌，氣氛溫馨。

新竹榮家表示，榮心室總面積32.94平方公尺（約10坪），房內陳設除了電動病床、寬譜紅外線機、血壓監視機等醫療設備，也備有高級沙發、液晶電視、高級櫥櫃、咖啡機、擺位枕、舒適包與遠距視訊系統等設施，同時給予家屬一個溫馨的陪伴空間。

榮家主任陳桂美分享，榮心室也是住民長輩大愛精神的延續，室內部分設施是由往生的施姓伯伯、蔡姓伯伯及呂姓伯伯等三位長輩子女，根據先人遺願所共同捐贈。

陳桂美表示，榮家自2018年3月開始推動安寧照顧服務，推動初期，面臨空間運用、動線規畫及人力不足困難，尤其最大的挑戰是工作人員的恐懼與害怕。經過不斷的訓練、團體的分享，逐漸對於死亡有正向的看法，並從服務過程看到生命價值與意義。