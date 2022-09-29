4連霸招商王、償債逾135億 竹縣經濟就業躍升全國第2

新竹縣經濟與就業表現不俗，根據今天出爐的2022年遠見雜誌縣市總體暨永續競爭力調查結果，在九大面向中，竹縣在經濟與就業項目評比，秉持非六都「招商王」4連霸、勞動參與率全台第一、四年償債逾135.53億元等，成績超越17縣市躍升全國第二；在非六都中，生活品質與現代化獲第三名，永續治理、地方財政紛紛摘下第四名。

新竹縣長楊文科強調「經濟好，一切都好」，上任後積極打造優質招商環境，規畫各項基礎建設，包含AI智慧園區、鳳山工業區、協助台積電寶山2期擴建，並推動台灣知識經濟園區與園區三期等案，讓台灣半導體、資通訊、生醫產業維持領先地位，朝打造竹縣30年榮景邁進。

此外，也導入民間投入公共建設，推動竹北停8BOT案，引進竹縣首座大型購物中心遠百竹北店；辦理竹北自強七街BOT案，打造五星級電影院；更以BOO方式辦理招商，規畫興建高效能垃圾熱處理設施，解決垃圾問題。

招商成功為地方帶來就業機會，吸引人口移入，新竹縣在遠見雜誌調查的經濟面向中，連續4年獲財政部非六都「招商王」， 2021年新竹縣勞動參與率全台第一，失業率3.8%低於全台平均。

新竹縣也透過開源節流，進行高效財政管理，近4年已償還一年以上公共債務59.3億元、未滿一年公共債務35億元及自償性債務41.23億元，共計償還135.53億元，償債績效名列全國前茅。