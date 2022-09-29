藍批沈慧虹僅副市長格局 建議林耕仁當選後列副手人選

民進黨新竹市長參選人沈慧虹日前表示，新竹的美照都是她和林智堅的政績。國民黨今舉行記者會，以同樣的標準檢驗沈慧虹與桃園市長鄭文燦，強調沈慧虹畢竟只是副市長的格局，「會建議林耕仁當選後，把沈慧虹當作副市長的思考人選之一」。

國民黨文傳會副主委、新竹市議員參選人何志勇說，要講新竹的「美照政績」，當年前市長林智堅市府說新竹棒球場一定要「原地重建」，平時才能供周邊地區停車使用，他平日白天實際去新竹棒球場地下停車場走一圈，卻是空蕩蕩的沒幾台車。

何志勇並舉出新竹市圖書館總館，林智堅原本預定今年完工，結果現在還是工地；新竹市的人行道普及率已經是八都（六都加新竹縣市）最低，沒想到人行道上還遍滿長草；最讓人不解的是經國路上的三處「反Z型行人穿越道」，讓行人在經過分隔島之後必須要背對車流轉向，與原本「Z字型行人穿越道」的理念完全相反，更增行人危險。

國民黨副發言人楊智伃指出，2018年新竹市府敲鑼打鼓，在經國路與民主路口開通第一個「機車專用道」，結果下水就打滑，被網友說成「犁田專用道」，有人說看過雨天短短10分鐘，有超過5台機車打滑跌倒，「想要體驗機車划水道就騎在這條上就對了」，現在默默地又把機車專用道塗回原狀，這是沈慧虹的政績。

楊智伃也找出臉書社團「新竹人新竹事」貼文，指上周在新竹市東大路與水田街口，又發生汽車開上庇護島，「烏龜曬太陽」的窘狀。楊說，庇護島保護行人的用意是對的，但是考量到視線盲點，可以加裝有高度的防撞條，就不會有類似情形發生，號稱「交通專業」的沈慧虹為什麼沒有想到？

文傳會副主委、張善政新媒總監練鴻慶比較，新竹的「美照政績」是一般市民看得到的，但桃園市長鄭文燦的「美照政績」，則需要正義使者從高空照相。「桃園市政府後棟建築北側結構外牆修復工程」是市府標案，沒想到實際處理營建廢棄物的業者根本未取得營運和操作許可，然後沒有申報、用未經核准，未經GPS定位的貨車載運到農地，不合法的處理場，進行分類處理。國民黨桃園市議員舒翠玲、梁為超、詹江村向桃園市政府質詢，桃園市環保局卻以「個資」為由，拒絕提供「營建廢棄物清運計劃書」。

何志勇總結，林智堅與沈慧虹一直認為，「美照」才是政績，但新竹市民不是活在照片裡，不是做了幾個亮點，然後拍張照片放上臉書，就是好市長。民眾黨新竹市長參選人高虹安幫忙宣傳新竹州圖書館的特展，沈慧虹需要這樣跳出來酸嗎？沈慧虹畢竟只是副市長的格局，他會建議林耕仁當選市長後，將沈慧虹作為副市長的思考人選之一。