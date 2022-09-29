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重陽節快樂！市府訪視「新竹公務界大學長」陳式琛

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
陳式琛公職生涯長達42年，在職期間勤政愛民、守正不阿、杜絕賄賂，屢獲表揚與人民愛戴，勘稱公務界的最高典範。圖／新竹市政府提供
陳式琛公職生涯長達42年，在職期間勤政愛民、守正不阿、杜絕賄賂，屢獲表揚與人民愛戴，勘稱公務界的最高典範。圖／新竹市政府提供

重陽節前夕，新竹市代理市長陳章賢到百歲人瑞陳式琛家中獻上祝福，陳式琛曾任台灣新竹州接管委員、警察局司法課長、分局長、新竹縣警察局督察長及新竹市政府秘書等職，在職期間勤政愛民、守正不阿、杜絕賄賂，屢獲表揚與人民愛戴，勘稱公務界的最高典範。

陳章賢訪視陳式琛，除轉送總統府致贈敬老狀及衛生福利部金鎖片，也特別致贈6000元禮金及禮品，表達對竹市長輩者老之意，祝福每位長者都能健康平安，福壽延年。

社會處代理處長李季縈表示，今年滿百歲的陳式琛是公務界「廉政無私、奉公克己」的典範，走過一世紀的百歲人瑞可說是新竹發展史中的國寶級人物，在職期間勤政愛民、守正不阿、杜絕賄賂，屢獲表揚與人民愛戴，公職生涯長達42年，榮獲「前行30年」公職績優獎章（即任職滿30年之意）。

「我當初還被歹徒拿槍指著頭」，陳式琛分享年輕時的英勇事蹟，他說，自己擔任新店警察局分局長時，剛好經歷二二八事件。當時受持槍暴徒威脅要求交出派出所保管槍械，但他展現大無畏的態度讓歹徒不敢造次，拯救很多本省人與外省人，充分顯現出身為警察局長不畏暴力精神。經歷此事件後也被調升為「新竹縣警局督察長」。

陳式琛也分享年輕時的浪漫愛情故事，他與妻子張雲髻挑戰「自由戀愛」，破除當時的省籍隔閡，也就是人人口中的「芋頭配番薯」，因他為人處事剛正不阿，工作勤奮負責，得到岳父，也是時任新竹縣議會議長張式穀的認同與祝福，成就這場別具意義的醒世姻緣。

此外，陳式琛也不吝嗇分享自己的養身之道，他說，近40年主餐都以南瓜取代白米，也貫徹中醫「保暖不受寒」觀念，洗完頭使用毛巾包住頭部20至30分鐘，大多時候會戴帽子、手套及襪子保暖，也天天吃魚，特別的健康長壽秘訣，讓他有非常好的記憶力。

社會處表示，今年90位百歲人瑞中，爺奶人數分別為47人及43人，其中年齡最長的是115歲的嚴黎淑陶，而男性則為109歲康榮，雙雙刷新人瑞紀錄。另外，竹市剛滿百歲的有3人、超過百歲的共59人；東區62人、北區22人、香山6人。

重陽節前夕，新竹市代理市長陳章賢到百歲人瑞陳式琛家中獻上祝福。圖／新竹市政府提供
重陽節前夕，新竹市代理市長陳章賢到百歲人瑞陳式琛家中獻上祝福。圖／新竹市政府提供

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