流感疫苗10月1日開打 竹縣府籲「左流感右新冠」雙重保護

10月1日起流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗將同步開打，新竹縣分別有72家合約醫療院所提供成人流感疫苗接種，以及56家提供幼兒流感疫苗接種。依據中央建議COVID-19疫苗和流感疫苗，可同時施打在不同手臂上；新竹縣長楊文科呼籲符合公費接種資格民眾，可以「左流右新」同時接種，獲得雙重保護。

縣府衛生局表示，公費流感疫苗新竹縣將分2階段開打；第1階段對象是65歲以上長者、長照機構、19至64歲高風險慢性病 （含BMI≧30）、重大傷病及罕見疾病患者、滿6個月以上幼兒至學齡前幼童、國小、國中、高中、高職、五專一至三年級學生（含少年矯正學校及輔育院學生）、醫事人員及衛生等防疫相關人員、禽畜養殖業及動物防疫相關人員、孕婦、6個月內嬰兒之父母及幼兒園托育人員及托育機構專業人員。

第2階段開放50至64歲，無高風險慢性病的民眾接種，將從11月1日起實施。

民眾若有接種流感疫苗意願，只要攜帶健保卡及身分證件（身分證、兒童健康手冊、戶口名簿或居留證）等相關證件，就可至合約院所免費施打，但仍需自行負擔掛號費及注射費。此外，一般民眾也可自費接種疫苗。

竹縣鄉鎮市衛生所及合約醫療院所將全面開打，符合接種資格者可就近前往接種流感疫苗，如想同步接種COVID-19疫苗者，建議左手接種流感疫苗，右手施打肺炎鏈球菌疫苗（左流感右新冠），並記得戴小黃卡。

另外，65歲以上長者、機構住民可接種COVID-19次世代雙價疫苗作為追加劑疫苗，新竹縣66家合約院所（含衛生所）提供接種。71歲以上從未接種過23價肺炎鏈球菌疫苗的長者，可同時免費接種流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗，新竹縣共有16家合約院所（含衛生所）提供這2種疫苗同時接種服務。