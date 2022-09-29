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媽祖婆也擔心淹水 拱天宮人行步道工程兼做排水系統
苗栗縣知名的白沙屯拱天宮，今年徒步進香回鑾後，開爐當夜因瞬間豪大雨，積水一度淹進宮裡，百年罕見，廟方趁近日爭取施作人行步道工程，也自掏腰包兼做周邊排水系統，提防再發生淹水情形。
今年7初梅雨鋒面過境，苗栗連續出現強降雨，許多信徒為見證2022年白沙屯媽祖進香開爐儀式，仍冒著大雨前往拱天宮，但6月7日晚間廟前因大雨道路汪洋一片，積水一度達到成人小腿高度，還一度淹進拱天宮。
拱天宮主委洪文華說，今年透過立委陳超明與縣府爭取1200多萬元補助經費，針對廟前道路施做壓花人行步道，同時廟方也自己出錢約1000萬元，將新建一座拜樓，並將周邊排水系統一併納入改善。
他說，目前三項工程都已開工，預計趕在農曆11月初、擲筊明年進香日期前完工，期間多有不便，請香客體諒並注意工區安全。
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