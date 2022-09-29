桃園獲今周刊「永續城市特優獎」鄭文燦分享施政心得

《今周刊》2022永續城市大調查記者會，桃園市長鄭文燦出席表示，SDGs大調查，將永續城市評比區分為經濟、社會與環境力3大面向，桃園榮獲「永續城市特優獎」及「經濟力特別傑出獎」、「社會力特別傑出獎」3項大獎，展現出桃園推動永續發展政策成果。

鄭文燦昨出席活動指出，SDGs永續發展已成為地方治理的基本面向之一，各地方政府將低碳、能源及數位轉型等議題，落實施政計畫中，雖然各縣市的發展條件不同，但可運用SDGs的17項目標，讓城市發展更有韌性。

鄭文燦談到，桃園在疫情期間經濟力仍維持正成長，勞動參與率從59%提升至61%；在經濟部「投資台灣三大方案」中，截至目前為止總投資金額達1兆7994億元，其中投資桃園的金額逾3400億元，更創造超過2萬6000個工作機會。

鄭文燦指出，桃園青年首度就業補助，首度就業保險投保薪資從升格前約2萬7000元，成長至3萬1500元，逐漸紓解青年所得停滯的問題。桃園家戶可支配所得在六都中僅次於台北，顯見桃園經濟力、就業力。