聽新聞
test
0:00 / 0:00
張善政「善GO FUN城市」讓桃園變好玩 YOYO家族假日報到
桃園市長參選人張善政要讓桃園變好玩，今晚在臉書預告這個周末推出「善GO FUN城市」表演，節目包括10月1日（周六）下午2點半香蕉哥哥、月亮姐姐、浣熊哥哥、蔓越莓姐姐；地點桃園區永康公園。
10月2號 （周日）下午2點半柳丁哥哥、KIWI姐姐、橘子姐姐、百香果姐姐，地點中壢區中豐路、中美路二段交叉口。
張善政表示，未來在桃園的孩子，除了可以連結國際、在數位化的環境下成長，給孩子一個快樂的童年，更是他和團隊最大的期待。為了要讓桃園變好玩，邀請YOYO家族來桃園，號召大小朋友一起歡樂唱跳開始，用親子時光為大人小孩創造快樂的回憶。
活動當天現場還有逗趣小丑秀、勇兔茹比導讀說故事、親子DIY 創意捏麵人、彩繪風車以及拼貼波浪鼓免費體驗。這個周末假日，歡迎爸爸媽媽、爺爺奶奶帶著家中小寶貝，一起來場快樂親子趴。張善政強調未來的桃園，將會是智慧化的宜居城市，未來的桃園，就從孩子的笑容開始。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言