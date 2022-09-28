張善政「善GO FUN城市」讓桃園變好玩 YOYO家族假日報到

桃園市長參選人張善政要讓桃園變好玩，今晚在臉書預告這個周末推出「善GO FUN城市」表演，節目包括10月1日（周六）下午2點半香蕉哥哥、月亮姐姐、浣熊哥哥、蔓越莓姐姐；地點桃園區永康公園。

10月2號 （周日）下午2點半柳丁哥哥、KIWI姐姐、橘子姐姐、百香果姐姐，地點中壢區中豐路、中美路二段交叉口。

張善政表示，未來在桃園的孩子，除了可以連結國際、在數位化的環境下成長，給孩子一個快樂的童年，更是他和團隊最大的期待。為了要讓桃園變好玩，邀請YOYO家族來桃園，號召大小朋友一起歡樂唱跳開始，用親子時光為大人小孩創造快樂的回憶。

活動當天現場還有逗趣小丑秀、勇兔茹比導讀說故事、親子DIY 創意捏麵人、彩繪風車以及拼貼波浪鼓免費體驗。這個周末假日，歡迎爸爸媽媽、爺爺奶奶帶著家中小寶貝，一起來場快樂親子趴。張善政強調未來的桃園，將會是智慧化的宜居城市，未來的桃園，就從孩子的笑容開始。