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桃機繪本《家園的守門人》 校園巡演向防疫英雄致敬

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
機場公司以國門邊境防疫為題材，出版《家園的守門人》繪本，並改編行動劇前進校園，28日於大園區陳康國小舉辦繪本發表與首場巡演。圖／機場公司提供
機場公司以國門邊境防疫為題材，出版《家園的守門人》繪本，並改編行動劇前進校園，28日於大園區陳康國小舉辦繪本發表與首場巡演。圖／機場公司提供

國門即將解封，桃園國際機場公司歷經兩年多與新冠肺炎疫情抗戰，將國門邊境防疫歷程改編為《家園的守門人》繪本，描述服務大聯盟夥伴共同防疫守護家園，同時也改編為行動劇前進校園。今天（28日）於大園區陳康國小舉辦繪本發表與首場巡演，盼能讓更多孩童了解機場防疫的艱辛，並且感謝在國門守護家園、為台灣默默付出的防疫英雄。

機場公司副總經理李俊德表示，自2020年初疫情爆發以來，情勢時有張弛，桃園機場做為家園安全第一道守門人，在短時間整合中央與地方超過兩百個單位，統籌相關資源完成各項挑戰；舉凡專案包機返台、旅客入境採檢、新冠疫苗通關、成立防疫車隊，甚至是高規格清消等艱困任務，桃園機場都勇於承擔、且使命必達。

李俊德指出，機場夥伴們共同努力付出，是這場戰役能夠勝利關鍵。如今疫情即將過去，孩童的世界是繽紛、快樂的，相信疫情只是暫時打亂了生活節奏，機場公司將兩年多來齊心抗疫守護家園的故事化為繪本，期盼閱讀此書的大小讀者，不忘記這段時間和守護大家的每一位英雄。

大園區長徐藍科指出，感謝機場公司深耕地方，積極回饋鄉里。此一表演活動極具意義，可讓更多孩童、老師與家長更加認識自己所在的地方，了解機場的工作。機場公司長年支持地方事務，不久之前還特別認購並捐贈在地農產品給社福團體，今日代表鄭市長再次對機場公司表示謝意，區公所會盡力扮演桃園機場的後盾。

陳康國小校長許志賢表示，感謝桃園機場公司團隊為學童們帶來精彩的表演。陳康國小位於桃園機場旁，可說是「距離世界最近」的一所學校，學校的佈置也都與飛機、機場有關。期望透過今天的活動，能讓小朋友更加了解桃園機場，認識在國門為大家服務的工作同仁，每位同學都能收穫滿滿。

機場公司表示，《家園的守門人》是機場公司出版的第一本繪本，也是國內首部記錄疫情期間，桃園機場工作人員不畏病毒威脅、挺身抗疫，讓旅客安心更為國人健康把關與維護醫療量能的見證。書中以旅客角度講述病毒肆虐全球的威脅，及從國外入境到檢疫的嚴謹過程。

機場公司透露，為了照顧弱勢族群，繪本特別採用「瑪利亞青年手作紙工坊」製作的手工再生紙印製，透過紙類資源回收再利用、提供讓身障朋友工作機會，兼顧環保與扶助弱勢。繪本除捐贈給巡演學校的全體師生外，也將提供給財團法人瑪利亞社會福利基金會、財團法人台灣閱讀文化基金會等單位，與更多團體分享國門防疫心路歷程。

隨著邊境即將逐步解封，台灣逐步恢復正常生活之際，機場公司希望透過繪本及校園巡演活動讓機場周邊及更多的孩童，更加認識桃園機場默默守護國門，為家園健康把關的付出，便將繪本內容改編為「守護家園，桃機童心抗疫」行動劇，並邀請「發現兒童劇團」到陳康國小，以說故事、有獎徵答方式，將邊境防疫、機場小知識、飛安觀念等深植小朋友心中；後續也將在機場周邊與偏鄉地區等10所小學巡演。

機場公司邀請「發現兒童劇團」將繪本內容改編為「守護家園，桃機童心抗疫」行動劇，以說故事、有獎徵答方式，將邊境防疫、機場小知識、飛安觀念等深植小朋友心中。圖／機場公司提供
機場公司邀請「發現兒童劇團」將繪本內容改編為「守護家園，桃機童心抗疫」行動劇，以說故事、有獎徵答方式，將邊境防疫、機場小知識、飛安觀念等深植小朋友心中。圖／機場公司提供
機場公司28日於大園區陳康國小舉辦《家園的守門人》繪本發表與首場校園巡演。副總經理李俊德(中)與大園區長徐藍科(右2)、陳康國小校長許志賢(左2)合影留念。圖／機場公司提供
機場公司28日於大園區陳康國小舉辦《家園的守門人》繪本發表與首場校園巡演。副總經理李俊德(中)與大園區長徐藍科(右2)、陳康國小校長許志賢(左2)合影留念。圖／機場公司提供
機場公司副總經理李俊德（左）代表機場公司捐贈繪本給陳康國小全體師生，由校長許志賢代表接受。圖／機場公司提供
機場公司副總經理李俊德（左）代表機場公司捐贈繪本給陳康國小全體師生，由校長許志賢代表接受。圖／機場公司提供

桃園機場 疫情

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