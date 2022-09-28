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毛小孩放風新場域 苗栗縣寵物公園啟用

中央社／ 苗栗縣28日電

苗栗縣動物保護防疫所響應928「世界狂犬病日」，今天舉辦免費狂犬病疫苗、晶片施打及防範狂犬病講座活動，設置於動防所前的苗栗縣寵物公園也同步啟用，提供毛孩放風場域。

國內飼養犬貓的家庭越來越多，根據苗栗縣動物保護防疫所統計，苗栗縣家犬4萬3999隻、貓1萬6823隻，合計約6萬隻毛小孩被視為家庭的一份子，為提供適當場域供飼主帶寵物活動，縣府編列新台幣160萬元在動防所前空地，建置約400平方公尺的寵物公園，今天由縣長徐耀昌、動防所長張俊義等人揭牌啟用。

張俊義表示，繼銅鑼鄉動物收容所寵物運動公園、頭份市公所建置的東興河濱寵物公園外，這處位於苗栗市的「苗栗縣寵物公園」是縣內第3座寵物專屬公園，規劃小型犬動物區、大型犬動物區、彩虹階梯拍照打卡點、步道、清洗台、石椅、二道門禁圍籬、隧道、狗便袋提供等，占地範圍雖不大，希望提供小而美空間，方便飼主帶毛小孩到此放鬆心情釋放壓力。

徐耀昌指出，寵物如同人類一樣，須適當紓壓放風，苗栗縣寵物公園啟用後，可提供毛小孩們盡情奔跑、運動，促進健康，縣府針對縣內毛小孩的照顧政策，包括從出生到往生一系列照護，例如每年18鄉鎮市免費下鄉巡迴狂犬病疫苗注射晶片、登記絕育、街道死亡犬貓生命最後一哩路火化善終等，將持續推動寵物福利與照顧政策。

每年的9月28日為世界狂犬病日，動防所今天也舉辦免費狂犬病疫苗及晶片施打暨宣導活動，邀請專家講述狂犬病防範相關課程，吸引不少飼主參加；動防所呼籲飼主應遵守「2不1要」原則，不接觸野生動物、不棄養家中寵物、每年帶家中犬貓及人工飼養之食肉目動物施打狂犬病疫苗，以確保民眾及動物不受狂犬病威脅。

寵物 苗栗縣

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