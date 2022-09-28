醫院搖身變美術館 「無盡的愛」畫展姐妹攜手做公益

疫情期間，醫院內的沉重氣氛，需要被暖心療癒。中醫大新竹附設醫院將美術館搬進醫院裡，即日起至11月底展出「無盡的愛」畫展，部份畫作將義賣做公益，所得捐助中醫大新竹附醫、流浪動物收容單位。

「無盡的愛」畫展並非出自他人之手，而是由中醫大新竹附醫品牌行銷公共事務執行長張宜真親自下海操刀；策展人陳昭賢邀請張宜真，攜手姐姐、旺宏教育基金會執行長張宜如與女兒蔡彤恩，一家3人做畫聯展，透過40幅油畫及色鉛筆、水彩畫創作，希望撫慰第一線防疫的醫護、警消人員，以及病人受疫情肆虐的憂悶心情。

張宜真表示，平時透過創作油畫紓壓，因為喜愛梵谷和莫內的作品，因此這次聯展特別推出「向大師致敬」系列，其中一幅鳶尾花畫作，是與女兒合作完成。此外，因自身閒暇時會彈琴，因此把自已也畫進油畫中，展出「彈琴。談情」，畫中有畫。而女兒蔡彤恩計畫明年到日本留學學動漫，今年首度嘗試油畫，細膩的筆觸，展現無限潛力。

張宜如則表示，今年4月陪伴她17年的狗兒子「小乖」到天上當了小天使，因此透過創作懷念牠，而這次展出地點在醫院藝廊，特別把在疫情期間創作的插畫作品首度公開展示，並且以藍鯨、彩虹、浪漫的糖果色系泡泡雲朵製作了一面大型的拍照牆，歡迎大家來打卡留影，放閃示愛，希望以藝術療癒身邊親友，撫慰近3年來飽受疫情侵擾的苦悶心情。