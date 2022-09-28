永續城市大調查公布 竹市獲特優、社會力、經濟力第一

今周刊2022「永續城市大調查」今天公布成績，新竹市獲頒永續城市特優獎、社會力特別傑出獎、經濟力特別傑出獎3項大獎，堪稱「得獎王」。代理市長陳章賢北上領獎，引述前市長林智堅常講「沒有魔法，只有想盡辦法」，市府會努力讓光榮感延續下去。

2022今周刊永續城市大調查，以全國21個縣市共計58項指標，加上居民民意調查後綜合評比，分為「6都組」與「15縣市組」，評選出永續城市特優獎、永續城市優等獎、社會力特別傑出獎、經濟力特別傑出獎、環境力特別傑出獎等5大獎項。

竹市府行政處指出，新竹市今年成績超越去年，一口氣囊括永續城市特優獎、社會力特別傑出獎、經濟力特別傑出獎3項大獎，成為今年的「得獎王」。

陳章賢指出，過去7年多在前市長林智堅、前副市長沈慧虹帶領下，創造新竹建設黃金時期，近年更已成功減債32億元。市府團隊透過設計力導入公共建設，也讓企業持續投資新竹、產業升級，經濟實力帶來更多人口紅利，讓整座城市生生不息。

陳章賢也提到，林智堅2015年起推動新校園運動，打造以學生為主體的校園空間，符合人本、美學及綠活校園精神；也啟動「進擊的公園」改造計畫，打開城市陰暗角落，重新賦予公園生命力。目前也還在進「步行城市2.0」、「進擊的公園2.0」等重大計畫。

「不只拚經濟，市府團隊也照顧好長輩、孩子，減輕年輕爸媽負擔！」陳章賢也分享，市府團隊積極推動社會福利政策，包括弱勢補助、好孕專車、提供長輩免費健檢、發放重陽禮金等，並完成微笑水岸、新竹漁港指標建設，大新竹唯一兒童醫院也營運在即。