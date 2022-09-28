桃園台61橋下停車場完工 紓解永安漁港假日停車問題

桃園新屋永安漁港為觀光熱點，每逢假日總是有川流不息人潮，加上今年3月開幕的永安海螺文化體驗園區更是打卡景點，停車位不足一直都是個問題，市議員陳睿生過去一直希望相關單位利用台61永安段橋下空間興建停車場，近日已完工50格，後續將招標再增設200格；陳睿生說，台61蚵間及笨港段則持續爭取打造休憩、長青運動空間，並建置自行車道。

永安海螺文化體驗園區今年3月揭牌開幕，讓永安漁港的遊客量增加2成，而漁港本來就日就是觀光景點，加上周邊的新屋綠色隧道互相串連，每到假日絡繹不絕，陳睿生去年接獲陳情，希望開放台61橋下空間活化闢建停車場，讓遊客有充裕停車空間，也減少交通亂象。

中壢區漁會總幹事黃德汶表示，港邊周遭的停車格近600格，不過觀光人潮持續增加，現有的停車格明顯不足，假日塞車、違停是常態。

陳睿生先前也跟桃市府海岸管理工程處溝通，建議台61橋下興建停車場，海管處指出，經過先前會勘，終於在今年8月中橋下50格停車格完工，並已開放民眾免費使用；而後續也會從橋下往漁港方向闢建200格停車格，工程近期會展開招標，若順利將可於年底開工，明年中完工。

不過有民眾反映目前的50格距離永安漁港較遠，希望有接駁車等配套措施避免停車場使用率低情形；海管處則說，待新停車場完工後將規畫自行車租賃站，讓民眾利用。

至於台61蚵間及笨港段的活化，陳睿生說，他將在議會持續爭取打造休憩、長青運動空間，並建置自行車道，讓永安漁港觀光周邊環境更能串連完善。