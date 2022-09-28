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走讀城市漫遊竹北 公所推舊城.田野.海洋.老宅4遊程

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
竹北市公所推出「走讀城市漫遊竹北」系列4遊程，熱愛海濱遊程則可選擇西區濱海漁村【騎遇海洋遊水月】路線。圖／竹北市公所提供
竹北市公所推出「走讀城市漫遊竹北」系列4遊程，熱愛海濱遊程則可選擇西區濱海漁村【騎遇海洋遊水月】路線。圖／竹北市公所提供

北市公所將於10月推出「走讀城市漫遊竹北」系列活動，以傳統舊市城區、東海農業地區、西區濱海漁村、六家文化資產4個區域規畫主題遊程，期望透過體驗式旅遊讓更多人認識竹北人文歷史、特色景點及在地美食，4條遊程將明天起開放網路報名，每條體驗行程限定30人。

體驗騎單車漫遊水月橋，欣賞鳳山溪出海口美景，知名網紅Youtuber「一隻阿圓」，與大家分享竹北水月一日遊程拍攝心得，包括遊歷新月沙灣、體驗釣魚樂趣，以及參訪在地產業自製萊姆醋，都讓她對竹北留下深刻印象。希望透過網紅知名度，吸引更多粉絲和遊客到竹北觀光旅遊。

4個區域主題遊程規畫，包含舊市城區【漫步舊市享品酩】路線，預計10月8日登場，由專業膽覽員領航走訪百年采田福地，並前往蜂園進行生態體驗，還能啜飲在地酒廠所釀製「梅爾森拉格」啤酒；東海農業地區【東海秋日田野樂】路線則安排10月15日舉辦，將走訪竹北高鐵站旁東海里，此處保有大片綠意稻田，亦緊鄰現代高樓林立，感受城鄉與田野地景交織著犁頭山下的美景，並能體驗DIY絹印，以及稻田裡的浪漫約會餐。

熱愛海濱遊程則可選擇西區濱海漁村【騎遇海洋遊水月】路線，10月23日邀遊客在綿延海岸線旁體驗竹竿搏魚的趣味，騎乘鐵馬穿梭在水月景觀橋，欣賞鳳山溪出海口的美景；還可深入漁村，了解竹北烏魚養殖的特色，到東海萊姆園學自製萊姆醋，還能品嘗在地養殖無菜單海鮮料理，感受漁村魅力。

對歷史文化情有獨鍾，可選擇六家文化資產【憶遊老宅行腳趣】路線，10月29日帶遊客走訪六家地區的客家聚落傳統三合院建築，學習體驗客家花茶，到新瓦屋聆聽木箱鼓的共鳴聲，品嚐法式風味客家料理，走讀六家古厝群，感受隱藏在都市中的懷舊氛圍。

竹北市市長何淦銘表示，4條遊程將於9月29日中午12時開放網路報名，邀請在地響導帶領大家從不同視角進行深度旅遊，並安排豐盛的美食文化饗宴，報名費用只要300元並回饋專屬伴手禮，每條體驗行程限定30人次參加。

竹北市民代表會主席林啟賢表示，走讀城市漫遊竹北活動今年首次舉辦，先推4條路線規畫，希望未來能開發更多元遊程路線，讓全國民眾走進竹北，讓竹北走向全國。

市公所大力推廣，期望透過體驗式旅遊讓更多人了解竹北的發展過程，相關資訊可上「竹北市公所-藝遊竹北網站」及「藝遊竹北」臉書粉絲專頁查詢。

竹北市公所將於10月推出「走讀城市漫遊竹北」系列活動，以傳統舊市城區、東海農業地區、西區濱海漁村、六家文化資產4個區域規畫主題遊程。記者王淑君／攝影
竹北市公所將於10月推出「走讀城市漫遊竹北」系列活動，以傳統舊市城區、東海農業地區、西區濱海漁村、六家文化資產4個區域規畫主題遊程。記者王淑君／攝影
竹北市公所將於10月推出「走讀城市漫遊竹北」系列4遊程，邀請知名網紅Youtuber「一隻阿圓」（左），分享竹北一日遊程拍攝心得。記者王淑君／攝影
竹北市公所將於10月推出「走讀城市漫遊竹北」系列4遊程，邀請知名網紅Youtuber「一隻阿圓」（左），分享竹北一日遊程拍攝心得。記者王淑君／攝影
竹北市公所推出「走讀城市漫遊竹北」系列4遊程，對歷史文化情有獨鍾，可選擇六家文化資產【憶遊老宅行腳趣】路線。圖／竹北市公所提供
竹北市公所推出「走讀城市漫遊竹北」系列4遊程，對歷史文化情有獨鍾，可選擇六家文化資產【憶遊老宅行腳趣】路線。圖／竹北市公所提供
竹北市公所推出「走讀城市漫遊竹北」系列活動，4條遊程9月29日起開放網路報名。記者王淑君／攝影
竹北市公所推出「走讀城市漫遊竹北」系列活動，4條遊程9月29日起開放網路報名。記者王淑君／攝影
竹北市公所推出「走讀城市漫遊竹北」系列活動，4條遊程9月29日起開放網路報名。圖／竹北市公所提供
竹北市公所推出「走讀城市漫遊竹北」系列活動，4條遊程9月29日起開放網路報名。圖／竹北市公所提供

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