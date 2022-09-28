日台交流協會拜訪竹縣 寶山、熊本菊陽町將締友好城市

日本台灣交流協會昨天來訪新竹縣，分別拜訪新竹縣長楊文科及縣府團隊，針對產業、文化、觀光事務等交流，未來寶山鄉將與熊本縣菊陽町締盟為友好城市，促台日友情再升溫。此外，日本台灣交流協會也首度前往民進黨新竹縣黨部，雙方就日台科技城市發展進行交流，提出竹北市與熊本市高科技產業進駐共通點外，並就日本交通「安全之島」及台灣客家文化相互切磋。

日本台灣交流協會台北事務所副代表橫地晃、主任山田佑，隨著日本即將放寬觀光措施之際，特地拜會縣府團隊，期待疫情解封後，竹縣與日本在文化、藝術、體育、地方創生、永續發展SDGs等方面議題，促成更多交流。

楊文科指出，新竹縣與日本一直以來交流密切，與日本各地簽屬合作交流備忘錄，達成文化、教育交流。縣府目前力推智慧城市、AI大數據、地方創生及科技產業等政策，日本則在AI人工智慧、大數據、地方創生、永續發展（SDGs）等領域具有豐富經驗；未來同樣有台積電進駐設廠的新竹縣寶山鄉與日本熊本縣菊陽町將締盟友好城市，期待與日本進一步就產業、教育、文化、藝術、經濟與觀光等領域深化交流，學習切磋。

橫地晃表示，這次來訪瞭解到竹縣與日本各地交流非常成功，會中所提地方創生為聯合國永續發展（SDGs）目標之一，在日本擁有許多成功案例，透過地方創生可以促進地活力，進一步推動國家發展永續，希望台日雙方交流合作，共同來克服未來難題。

此外，橫地晃也首度與新竹縣在地的政黨單位進行交流，率隊前往民進黨新竹縣黨部與主委鄭朝方意見交換，雙方就台日國際科技潛力城市發展與客家文化等議題訪談。

鄭朝方說，鄭朝方說，竹北是台灣科技生活圈最重要的新興都市，而竹北市與日本熊本市很像，不只擁有悠久人文歷史底蘊，也都為高科技產業的進駐城市，期盼未來竹北與日本各個城市，都能有更多合作及交流的可能。

鄭朝方也提出源自日本的通學路的學童交通「安全之島」概念，希望透過標線改造、道路設計，優先改善校園周邊塞車熱點，讓學童走的安全，家長也能夠更放心。