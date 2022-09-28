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走讀城市漫遊竹北4旅程 公所讓民眾了解在地文化

中央社／ 新竹縣28日電

新竹縣竹北市公所推「走讀城市漫遊竹北」微旅行，安排4條路線為傳統舊市城區、東海農業地區、西區濱海漁村及六家文化資產，讓民眾深入走訪竹北，了解地方產業文化。

竹北市公所今天為「走讀城市漫遊竹北」系列活動舉辦記者會，竹北市長何淦銘致詞表示，「漫步舊市享品酩」等4條遊程將帶領民眾深度走訪地方，透過體驗式旅遊，認識竹北人文歷史、特色景點及在地美食。

何淦銘說，「漫步舊市享品酩」路線，帶領民眾漫步在舊市區街道上，並體驗在地酒廠飲品，也走訪蜂園進行生態體驗，品味蜂蜜的獨特香氣；「東海秋日田野樂」是前往竹北高鐵站旁的東海里，感受田間魅力的智慧稻田，體驗絹印。

他表示，「騎遇海洋遊水月」路線，將走訪農漁村，並能學習自製萊姆醋，並品嚐在地養殖無菜單海鮮料理；「憶遊老宅行腳趣」為前往六家地區的傳統建築「三合院」，並驗客家花茶，感受藏在都市中的懷舊氛圍。

竹北市公所提供新聞資料指出，「走讀城市漫遊竹北」系列活動將於9月29日中午12時起開放網路報名，報名費用為新台幣300元，還贈有專屬伴手禮，每條體驗行程限定30人次參加。

北市 何淦銘 老宅

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