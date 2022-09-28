走讀城市漫遊竹北4旅程 公所讓民眾了解在地文化
新竹縣竹北市公所推「走讀城市漫遊竹北」微旅行，安排4條路線為傳統舊市城區、東海農業地區、西區濱海漁村及六家文化資產，讓民眾深入走訪竹北，了解地方產業文化。
竹北市公所今天為「走讀城市漫遊竹北」系列活動舉辦記者會，竹北市長何淦銘致詞表示，「漫步舊市享品酩」等4條遊程將帶領民眾深度走訪地方，透過體驗式旅遊，認識竹北人文歷史、特色景點及在地美食。
何淦銘說，「漫步舊市享品酩」路線，帶領民眾漫步在舊市區街道上，並體驗在地酒廠飲品，也走訪蜂園進行生態體驗，品味蜂蜜的獨特香氣；「東海秋日田野樂」是前往竹北高鐵站旁的東海里，感受田間魅力的智慧稻田，體驗絹印。
他表示，「騎遇海洋遊水月」路線，將走訪農漁村，並能學習自製萊姆醋，並品嚐在地養殖無菜單海鮮料理；「憶遊老宅行腳趣」為前往六家地區的傳統建築「三合院」，並驗客家花茶，感受藏在都市中的懷舊氛圍。
竹北市公所提供新聞資料指出，「走讀城市漫遊竹北」系列活動將於9月29日中午12時起開放網路報名，報名費用為新台幣300元，還贈有專屬伴手禮，每條體驗行程限定30人次參加。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言