友情再升溫！日台交流協會拜會竹縣 促產業文化交流

新竹縣政府今天表示，日本台灣交流協會台北事務所副代表橫地晃，昨天與縣長楊文科進行產業、文化、觀光等交流；未來，寶山鄉將與熊本縣菊陽町締盟為友好城市，友情再升溫。

新竹縣政府今天發新聞稿指出，公益財團法人日本台灣交流協會台北事務所副代表橫地晃、主任山田佑，昨天拜會楊文科及縣府團隊，而台日一直維持長久友誼，也與日本各地簽屬合作交流備忘錄，達成文化、教育交流。

楊文科表示，未來，在台積電進駐設廠的寶山鄉，將與日本熊本縣菊陽町締盟為友好城市，也期待在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封後，能與日本在產業、教育、文化、藝術、經濟與觀光等領域，更深化交流。

橫地晃說，在日本擁有地方創生成功案例，透過地方創生可以活化地方，發覺城市與鄉下不同的美好觀點，促進地方有活力、富強起來，才能進一步推動國家發展，國家發展才能永續，盼台日雙方多交流合作，共同克服未來面臨的課題。