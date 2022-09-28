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鎮長競選攻防第一砲！苑裡菜市場災後重建...再等一下

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苑裡百年老市場災後重建自救會、素人參政的毋免拜託聯盟，今天上午10點多在市場外舉行記者會。記者吳傑沐/攝影
苑裡百年老市場災後重建自救會、素人參政的毋免拜託聯盟，今天上午10點多在市場外舉行記者會。記者吳傑沐/攝影

苗栗縣苑裡百年老市場災後重建自救會、素人參政的毋免拜託聯盟，今天上午10點多在市場外舉行記者會，批判苑裡菜市場自2018年發生大火後，有超過兩年的時間進度空白、延宕，且過程中多有不實謠言，只為掩蓋現任苑裡鎮長劉秋東違法、失信於民和不合情理的市場重建。

毋免拜託聯盟、苑裡鎮長參選人劉育育指出，目前苑裡市場重建違法搶施工，日前苑裡鎮公在市場門前花錢做的廣告圖所示的市場重建方案，尚未核發建築執照，為了選舉違法搶先施工，忽略應有行政程序；且現行方案設計違背2019年公民審議的結果，不但推翻民意，更推翻專業意見，改成一套設計不良的方案，空間小、攤位少，對於苑裡街區發展將造成不可回復的傷害。

苑裡百年老市場災後重建自救會會長、攤商鄭記魚丸鄭暉煌說，作為攤商，最困惑的就是，想做個生意怎麼就這麼難，還要等多久，新市場還能蓋好。

爭取連任的劉秋東表示，不想回應過多的口水戰，一切依法行政，可受公評，拒絕莫須有栽贓。他說，苑裡市場重建工程本月初第一次流標，建照因為要補件，還在走程序，根本還沒發包出去，何來搶先施工；重建方案也是經過專業設計，好不好不是單方面可以評斷。

苑裡菜市場自2018年發生大火後，延宕4年多至今仍未重建。記者吳傑沐/攝影
苑裡菜市場自2018年發生大火後，延宕4年多至今仍未重建。記者吳傑沐/攝影
劉育育指出，目前苑裡市場重建工程尚未核發建築執照，為了選舉違法搶先施工，忽略應有行政程序。記者吳傑沐攝影
劉育育指出，目前苑裡市場重建工程尚未核發建築執照，為了選舉違法搶先施工，忽略應有行政程序。記者吳傑沐攝影

自救會 災後

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