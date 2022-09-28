同工不同酬、幼兒補助差很大！家長老師齊聚市府爭權益

今天是教師節，為了讓外界看見家長與幼兒園老師的需求，新竹市議員參選人周莉柔號召老師、家長、園方在市政府前召開記者會，齊聚表達訴求，周莉柔說，家長都繳有繳稅，但獲得的補助卻差很大，且有些還受限於20％所得稅率門檻，孩子的教育不該有所分別。現在的就業環境很嚴峻，更需要保障老師的基礎福利，不該有同工不同酬的問題，幼教老師的權益長期被忽視。

「每月補助一萬一、拒絕排隊不抽籤！」、「同工一定要同酬、缺師問題不再愁！」一群幼兒園教師、家長們在市府門口喊話，呼籲政府在教師節的這天，能看見他們的訴求。

新竹縣幼兒教保學會理事長莊瑞娜表示，政府給家長有公幼、非營利、職場互助、準公幼和私幼這五種等級，家長都有繳稅，但獲得的補助卻不同。舉例來說，讀公幼、非營利的幼兒園獲得補助1.1萬，但私幼家長在8月前僅領到2千5，今年8月起雖然調高到5千，差距很大，「為什麼不能補助相同經費，讓家長們就近讀喜歡的幼兒園？」造成家長不能選擇自家附近的幼兒園，被迫拖著疲勞的身心排隊抽籤，更讓幼兒必須減少睡眠時間，同時必須負擔多餘的交通成本。

周莉柔表示，今天為了家長、老師提有三點訴求，希望政府可公平補助每個孩子每月1.1萬元，現在政府開始補助公辦民營的私人機構（非營利幼稚園）每個月1萬1610元，「這是很不公平，為什麼一樣繳稅，但其他補助卻比較少？」其次，他也呼籲政府消除荒謬的20%所得稅率門檻，她不解為什麼家長每年稅金總是繳好繳滿，但每到補助卻是百般刁難，孩子的教育不該分貧富貴賤，孩子的權益也不因父母薪資所得有所差異。

周莉柔指出，最後希望政府正視缺師問題，現今就業環境越來越嚴峻，政府只是想著怎麼降低師生比，卻不在意老師的基本福利保障，為什麼給予特定團體較高的福利，但其他老師卻受到不公平的低薪待遇，希望政府全面提升導師費每月5千元，不要歧視老師的工作環境。

現場的安琪幼教老師指出政府的不平等待遇竟然也深入公幼。政府帶頭壓榨教師、教保員，而專家學者卻沈默不語。我們政府最荒謬可笑的政策在於，當幼兒園缺乏穩定師資的同時，卻只想著如何挖東牆補西牆，迫使沒有受過幼教訓練、任一大專院校畢業的學生應聘任職助理教保員。