新竹孔廟今祭孔 代理巿長：培養品格涵養最重要的是教育

今天是教師節，新竹市政府今天在新竹市孔廟舉辦紀念大成至聖先師孔子誕辰2572周年釋奠典禮，全程遵循三獻古禮，由新竹市代理市長陳章賢擔任正獻官，帶領新竹市各界賢才代表，向至聖先師孔子獻上最崇高的敬意，感念其對於教育後進不遺餘力。

新竹市大成至聖先師孔子誕辰2572周年釋奠典禮今天在鐘鼓樂聲中展開，市府團隊與各界賢士遵循古禮進行鳴鼓、啟扉、迎神、進饌、三獻禮、恭讀祝文、撤饌、送神、望燎、闔扉及撤班等儀節，現場氣氛莊嚴肅穆。

祭孔大典邀請宏宗聖堂道學院眾道親擔任禮生、三民國中國樂社與民富國小舞蹈班學生擔任樂生及佾生，舞蹈班學童右手秉翟（雉尾毛柄長3尺，龍首髹金彩），左手持籥（竹管樂器）演出，並配以國樂演奏北宋大晟府所編大成樂章之昭平、宣平、秩平、敘平、德平等曲目，向孔子表達崇敬與讚頌之意。

典禮完畢後，市府依循往例贈送智慧筆、象徵智慧毛的麵線及代表勤學聰明的芹菜及蔥，給現場觀禮民眾作為紀念，今年以考試用2B鉛筆取代傳統毛筆作為智慧筆贈送給觀禮民眾，祝福在地莘莘學子於考場中文思泉湧、勤學勵志。

「培養一個人的品格涵養，最重要的就是教育」，陳章賢說，市府每逢教師節遵循古禮舉辦祭孔大典，去年受疫情影響縮小規模，今年恢復以往規模盛大舉辦。他也感謝第一線教師們，為培育下一代無私的付出，感謝各位堅守教育崗位的辛勞。