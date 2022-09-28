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新竹孔廟今祭孔 代理巿長：培養品格涵養最重要的是教育

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
代理市長陳章賢今天擔任正獻官，帶領新竹市各界賢才代表，向至聖先師孔子獻上最崇高的敬意。圖／市府提供
代理市長陳章賢今天擔任正獻官，帶領新竹市各界賢才代表，向至聖先師孔子獻上最崇高的敬意。圖／市府提供

今天是教師節新竹市政府今天在新竹市孔廟舉辦紀念大成至聖先師孔子誕辰2572周年釋奠典禮，全程遵循三獻古禮，由新竹市代理市長陳章賢擔任正獻官，帶領新竹市各界賢才代表，向至聖先師孔子獻上最崇高的敬意，感念其對於教育後進不遺餘力。

新竹市大成至聖先師孔子誕辰2572周年釋奠典禮今天在鐘鼓樂聲中展開，市府團隊與各界賢士遵循古禮進行鳴鼓、啟扉、迎神、進饌、三獻禮、恭讀祝文、撤饌、送神、望燎、闔扉及撤班等儀節，現場氣氛莊嚴肅穆。

祭孔大典邀請宏宗聖堂道學院眾道親擔任禮生、三民國中國樂社與民富國小舞蹈班學生擔任樂生及佾生，舞蹈班學童右手秉翟（雉尾毛柄長3尺，龍首髹金彩），左手持籥（竹管樂器）演出，並配以國樂演奏北宋大晟府所編大成樂章之昭平、宣平、秩平、敘平、德平等曲目，向孔子表達崇敬與讚頌之意。

典禮完畢後，市府依循往例贈送智慧筆、象徵智慧毛的麵線及代表勤學聰明的芹菜及蔥，給現場觀禮民眾作為紀念，今年以考試用2B鉛筆取代傳統毛筆作為智慧筆贈送給觀禮民眾，祝福在地莘莘學子於考場中文思泉湧、勤學勵志。

「培養一個人的品格涵養，最重要的就是教育」，陳章賢說，市府每逢教師節遵循古禮舉辦祭孔大典，去年受疫情影響縮小規模，今年恢復以往規模盛大舉辦。他也感謝第一線教師們，為培育下一代無私的付出，感謝各位堅守教育崗位的辛勞。

陳章賢也說，市府長期重視教育工作，自前市長林智堅上任後，積極推動三大改革，分別為投入逾59億推動新校園運動興建與改建校舍，並達成「班班有冷氣」；創全國之先達成校園無線網路建置百分之百；投入6000萬元添購圖書，打造知識峽谷環境。

民富國小舞蹈班學生擔任佾生，右手秉翟（雉尾毛柄長3尺，龍首髹金彩），左手持籥（竹管樂器）演出。圖／市府提供
民富國小舞蹈班學生擔任佾生，右手秉翟（雉尾毛柄長3尺，龍首髹金彩），左手持籥（竹管樂器）演出。圖／市府提供
代理市長陳章賢與宏宗聖堂道學院眾道親禮生合影。圖／市府提供
代理市長陳章賢與宏宗聖堂道學院眾道親禮生合影。圖／市府提供
代理市長陳章賢今天擔任正獻官，帶領新竹市各界賢才代表，向至聖先師孔子獻上最崇高的敬意。圖／市府提供
代理市長陳章賢今天擔任正獻官，帶領新竹市各界賢才代表，向至聖先師孔子獻上最崇高的敬意。圖／市府提供

新竹 孔子 教師節

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