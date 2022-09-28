蔡總統也愛這一味！沈慧虹參訪烏魚子品牌讚新竹之光

新竹市香山區九降風烏魚子在地品牌「竹魚水產」發展有成，業者許志豪榮獲全國模範漁民，23日獲蔡英文總統親自頒獎肯定。民進黨新竹市長參選人沈慧虹日前參訪，並分享過去她帶領市府團隊翻轉香山，更協助產業站上世界舞台，竹魚水產就是輔導成功的案例之一。

沈慧虹日前參訪竹魚水產，業者許志豪現場捕捉魚蝦，示範烹調烏魚子，並詳細解說烏魚子生產過程。許志豪說，過去8年市府給予竹魚水產不少協助，把新竹九降風烏魚子吹向全國」，日前蔡英文總統頒獎狀時，也向他誇讚「新竹香山的烏魚子好吃！」

結合傳統與創新的許志豪不僅獲得全國模範漁民，更成功打入數間米其林星級餐廳。沈慧虹肯定許志豪是新竹之光，運用新竹獨特的自然風土結合職人精神，「是環境守護者，也是生態教育家」。

「竹魚水產」第二代許志豪說，他返鄉承襲家業10年，承接父親許順隆「友善養殖、不用藥」的風格，耐心培育烏魚3年後，配合每年冬季九降風來臨，再進行風乾熟成；也運用魚蝦共生的生態養殖法、推動食魚教育入校園，實踐「從產地到餐桌」。

沈慧虹強調，新竹市有很多歷史悠久的優秀產業，一代傳一代，只是欠缺合適的機會與舞台。她任內透過創新設計，塑造品牌特色，如協助竹魚水產重新包裝設計「九降風黃金烏魚子」，成為市府合作伴手禮，外國賓客來訪必定分享新竹烏魚子好味道。