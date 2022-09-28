16.4億元新竹市總圖書館10月開工 衝擊演藝廳月租停車

新竹市圖書館總館暨停車場興建工程3年來歷經12次流標，總預算拉到16.4億元後，今年6月由偉邦營造得標，將於10月中進場施作。因總圖基地緊鄰演藝廳廣場停車場，10月起將取消月租停車，讓不少居民跳腳，民代也接獲陳情，要求市府增加停車配套。

市議員鄭美娟、李國璋都在議會質詢要求市府做好總圖施工的停車配套。李今天表示，附近多個停車場月租早就滿租，市府請月租民眾轉往樹林頭停車場，但單程距離1.4公里、步行要18分鐘，要求市府研議路邊車格開放月租，或增加樹林頭月租誘因。

交通處長倪茂榮說，廠商將於10月12日進場施作工程圍籬，因此演藝廳停車場107個停車格將不開放月租停放，坦言2年施工期間將是過度期，市中心公有停車場月租幾乎全滿，路邊停車格需求也大，暫不考慮路邊車格提供月租，避免衝擊臨時停車需求。

倪說明，交通處針對交通配套絞盡腦汁，樹林頭停車場共有350個停車格，月租可隨到隨辦，且當地交通便捷，停機車不用錢，也可騎YouBike、搭公車前往轉乘，希望民眾共體時艱，未來總圖完工停車空間將有276個停車格，將提供月租與里民優惠。

新竹市立總圖開工在即，李國璋質詢也列出與新竹市縣總圖工程的比較表，新竹縣總圖工程經費8.7億元，幾乎是新竹市總圖的一半，但新竹縣總圖面積1.3萬平方公尺又快是竹市的2倍，藏書量竹市30萬冊比竹縣50萬冊少，「怎一個大新竹差那麼多？」

李國璋還拿出新竹市總圖工程與棒球場工程類比，同樣都是流標多次、預算大幅增加，新竹市總圖最早預定今年就要啟用，但因為流標12次，等到今年10月才能動工，他也擔心總圖書館跟棒球場一樣都是原地重建，會是新竹市民下一個噩夢？

市府工務處長葉時青解釋，預算追加原因與流標次數有關，必須透過檢討工期與工項來因應，且總圖標案先前不間斷上網邀標，因缺工、缺料與廠商意願造成多次流標。