南部點心「綠豆蒜」新竹也吃得到 8年級生開店藏母愛

綠豆蒜是南部傳統點心，其實在新竹市也吃得到。8年級生楊勝宇復刻了媽媽家鄉的滋味，在新竹市開設「小豆廊-綠豆蒜專賣店」，販售新竹市少見的綠豆蒜甜品，每天手工現做綠豆蒜炒糖水，搭上芋圓、粉粿、薏仁等經典配料，口感豐富，不少來自南部的客人都忍不住誇讚「這裡的綠豆蒜不輸南部的味道！」

楊勝宇說，出身屏東車城的媽媽是小豆廊的靈魂人物，綠豆蒜是媽媽娘家的傳統點心，是早年農夫午後常見的點心甜品，綠豆蒜糖水還有勾芡，可以增添飽足感，在古早年代街頭常見用扁擔、推車賣，是不少南部人的兒時記憶。

「綠豆蒜到底是甜的還是鹹的？」店家分享，不少北部人沒吃過，總好奇綠豆蒜是什麼樣的點心，其實為何以蒜為名，就是因為烹調過的綠豆仁外型像「蒜仁」才得名。

綠豆蒜處理費工，「小豆廊」回憶南部口味摸索出一套完美流程，先將綠豆泡水4到5個小時、蒸煮20分鐘，並風乾增加綠豆仁Ｑ度，接著送進冰箱冷凍保存水分，隔天退冰後再炒糖熬煮、勾芡，並加入龍眼乾增加風味，美味的綠豆蒜就可以上桌。

「小豆廊-綠豆蒜專賣店」店面裝潢以綠色為主色調，搭配木質家具等溫潤設計，很有文青風格；不過去年初開業，剛好碰上疫情，好在綠豆蒜甜品真材實料，養出一群死忠顧客，也吸引不少客人嚐鮮，生意逐上軌道。

小豆廊開業1年多，不僅南部客人找到家鄉這一味，也吸引不少在地、北部客人嘗鮮一試成主顧；店家也分享，有客人一周上門五、六次，讓他們很感動。綠豆蒜甜湯冷熱都好吃，店家也推薦吃常溫，更能吃得出綠豆蒜最純粹的風味。