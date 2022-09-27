桃機深耕地方共好成長 世界旅遊日邀孩童參訪認識機場

桃園國際機場公司舉辦「機場寶藏知多少」活動，邀請周邊埔心、山腳及菓林等3所國小共330餘位師生到桃園機場參訪，讓小朋友們實地觀察機場運作，增加對航空產業的認識，了解桃園機場對臺灣交通運輸之重要性。

機場公司總經理范孝倫表示，友善社區鄰里是機場公司一直秉持的理念，也積極運用相關資源，落實企業社會責任。期望透過這次的活動，能讓小朋友親臨現場，學習課本以外的知識，瞭解就在學校旁邊的機場，和每天頭上飛過的飛機，為小朋友們留下歡樂童年，以實際行動傳達在地支持與關懷，讓小朋友們認識自己成長的土地，鼓勵他們增廣見聞，開發無限的潛能。

機場公司指出，每年9月27日是世界旅遊日（World Tourism Day），特別利用此一機會舉辦「機場寶藏知多少」活動，並將活動分為兩大主軸。第一部份為機場的介紹，機場公司安排了專業講師為小朋友講述機場日常作業、跑道與滑行道及飛航安全等相關知識。

本次活動特地選在第二航廈南側戶外觀景台進行，位於5樓的戶外觀景台正對南跑道，距離停機位最近之處僅有25公尺，一向是備受旅客與航空迷青睞的最佳賞機地點。參加活動的學童親眼看見臨場震撼感十足的飛機起降時，興奮地說「比在我家裡看到的飛機更大！」。

活動的第二部分，機場公司特別安排小朋友們搭上地勤接駁巴士，近距離探索平日難得一見的機坪作業，一窺機場的核心區域。導覽行經跑道、滑行道、客、貨機停機坪等地，讓參與師生藉此機會瞭解航機起降前後有哪些繁複且鮮為人知的地勤作業流程。