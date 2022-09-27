影／台749.8K又落石坍方 日夜戒護封路至國慶連假

梅花颱風離開快半個月，桃園市台7線49.8公里復興區大曼段邊坡裸露仍不時坍方，公路總局第一養工處今天會勘發現邊坡落石無法立即改善，今天下午決定，該路段採白天戒護通行、夜間預警封閉時間，再度延至10月11日國慶連假結束。

台7線49.8公里復興區大曼路段，9月14日梅颱風發生大規模坍塌事件，第一養工處搶修管制通行，經兩度發布該路段延長管制交通及夜間預警封路，原定管制到明天（28日）為止。

一工處表示，考量國慶連假民眾出遊，該處會勘該路段邊坡坡頂裸露，時有落石坍方，仍有危險之虞，尤其夜間危險增加，決定延長管制和夜間預警封路時間，等國慶連假結束後，再設法施工改善。

延長管制措施，自9月29日至10月11日（國慶連假後），白天改採戒護通行（取消整點放行10分鐘）、夜間預警封路，其中台7線大漢橋49公里到大曼50公里雙向路段，改每天上午7時至下午6時30分戒護通行，如果發生坍方危險不排除封路。

台7線巴陵47公里到大曼50公里路段，實施夜間預警封路至10月11日止，改為每晚6時30分至隔天上午7時止，國慶連假期間，前往宜蘭縣明池景點遊客，若行經台7線往桃園方向，最好提前在當天下午5時30分出發，避免夜間通行受阻，並呼籲遊客、用路人提前規畫行車時間、遵守管制通行，避免影響行程。