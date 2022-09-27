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烏坵故事套書作者捐贈12套給桃園 立志送往全台各鄉鎮

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
高丹華（前右3）透過邱奕勝（前右2）幫忙，今贈13套書給桃園各區。記者翁唯真／攝影
高丹華（前右3）透過邱奕勝（前右2）幫忙，今贈13套書給桃園各區。記者翁唯真／攝影

作者高丹華撰寫「那一年我在烏坵的日子」，寫下烏坵軍旅跡履的故事，立志要讓全台鄉鎮都能有這套書，在桃園市議長邱奕勝協助下，在中壢內厝圖書館捐贈13套書，讓各區都有。邱奕勝表示，內厝圖書館為桃園第1座社區圖書館，今天贈書相當有意義，相信高丹華能從桃園內厝社區圖書館開始，繼續送書。

那一年我在烏坵的日子這本書為高丹華花費近20年時間採訪，及6年時間整理成上下2冊，高丹華表示，在資訊氾濫，語音肆虐的時代，仍堅持用最古老的文字表達，整理文稿及蒐證圖片，只為編纂1本敘述陸戰隊與烏坵歷史的書。

高丹華說，感謝國家文化藝術基金會的13萬元補助經費，不過遠遠不夠她的印刷費，但她仍想將書送至台灣各鄉鎮。因此有許多善心人士自掏腰包認購，1套900元幾乎是成本價的價錢，購買後再由她繼續送書。

邱奕勝指出，雖然選舉繁忙，不過能抽空來促成今日的贈書活動，內厝圖書館雖然不向烏坵那麼偏遠，不過過去也幾乎是文化沙漠，後來社區成立圖書館，社區發展協會的志工共同經營，變到今天相當成功，也深受高丹華的感動，希望大家都能了解這種種故事。

作者高丹華撰寫「那一年我在烏坵的日子」，寫下烏坵軍旅跡履的故事，立志要讓全台鄉鎮都能有這套書。記者翁唯真／攝影
作者高丹華撰寫「那一年我在烏坵的日子」，寫下烏坵軍旅跡履的故事，立志要讓全台鄉鎮都能有這套書。記者翁唯真／攝影

圖書館 桃園 邱奕勝

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