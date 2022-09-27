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屢破刑案 警署長黃明昭慰勉竹市警辛勞

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
警政署長黃明昭今到新竹市警察局聽取選舉安全維護及查賄制暴工作簡報，並頒發破案獎勵金及選舉工作慰問金，肯定員警打擊犯罪、維護治安成效及辛勞。圖／警方提供
警政署長黃明昭今到新竹市警察局聽取選舉安全維護及查賄制暴工作簡報，並頒發破案獎勵金及選舉工作慰問金，肯定員警打擊犯罪、維護治安成效及辛勞。圖／警方提供

年底九合一選舉即治，為維護選前治安，警政署長黃明昭今到新竹市警察局聽取選舉安全維護及查賄制暴工作簡報。黃明昭指示，除強化參選人人身及競選活動安全外，同時應嚴防幫派及境外資金介入影響選情，落實查賄制暴、查緝選舉賭盤、防制幽靈人口影響選舉、迅速查處、澄清假訊息等選舉治安相關工作，確保選舉平和順利。

警方指出，新竹市屬三合一選舉，包含市長、市議員、里長，席次達157席，候選人登記人數總計297名，競爭激烈，為防止發生選舉暴力、警方除持續加強掃黑、肅槍、緝毒及打詐等重要工作。

警方表示，今年7月起要求各分局加強各類賄選情資蒐報及全力執行查賄制暴工作，目前共偵破一起20人假投資詐欺集團案，全案清查被害人64名，查扣不法所得712萬元、查獲人口販運案一件10人與偵破毀損參選人選舉廣告看板案一件3人，將持續投入警力查辦賄選案件，以營造優質選舉環境，以確保選舉治安維護工作平和。

針對新竹市警局近期破獲重大刑案、組織犯罪、槍砲及詐欺集團案件，黃明昭今也頒發破案獎勵金及選舉工作慰問金，肯定員警打擊犯罪、維護治安成效及辛勞。

警政署長黃明昭今到新竹市警察局聽取選舉安全維護及查賄制暴工作簡報。圖／警方提供
警政署長黃明昭今到新竹市警察局聽取選舉安全維護及查賄制暴工作簡報。圖／警方提供

九合一選舉 黃明昭

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